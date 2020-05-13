Но уход Трусовой наверняка нарушил планы Тутберидзе относительно Алины.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая о приостановке соревновательной карьеры, не вернется в спорт.

«В олимпийскую команду не вернется. Она не прыгает 3,5 и 4 оборота, а это сразу 20 баллов. Девочки со второй оценкой тоже стараются. Так не может все время меняться, то в техническую сторону удариться, то в артистическую сторону удариться. Есть какая-то середина. Она блестяще работает, у меня никаких вопросов не возникает.

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Просто они неправильно поняли мои слова. Я сказала, что мне мало трех программ для олимпийской чемпионки, за которой я хочу наблюдать многие годы. Чем больше смотришь, тем лучше понимаешь, как человек переживает, как он восстанавливается, делается из маленького большим, как прибавляется вес, как уходят прыжки, как это все работает и как это преодолевается. На нее смотреть одно удовольствие. Будем смотреть. Я не гадалка, но я остаюсь при своем мнении. И это мнение совершенно не плохое, потому что она нашла себя в другом деле. Она прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще…

Показательные выступления, наряды, косметика – все это занимает колоссальное время – это съемки, примерки, время, которого при настоящей работе не остается совсем. Только на сон», – цитирует 73-летнюю Тарасову РБК-Спорт.

Загитова выиграла все титулы в фигурном катании, из-за отмены ЧМ-2020 она осталась действующей чемпионкой мира на два года.

В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры в эфире Первого канала и выступила в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на сезон-2020/21

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