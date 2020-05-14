Нужна революция сильнее, чем каждый год изменять стоимость квадов.

Что будет с летним трансферным окном в футболе, непонятно: национальные чемпионаты приостановлены или прерваны. Трансферное окно, вероятно, тоже сдвинут и изменят привычные правила, а пока медиапространство взрывают состоявшиеся и возможные переходы фигуристов и фигуристок из одной тренировочной группы в другую. Из команды Этери Тутберидзе ушли Александра Трусова, Вероника Жилина, Егор Рухин и тренер Сергей Розанов. Рухин – в ЦСКА к Елене Буяновой, остальные – к Евгению Плющенко.

А теперь представьте такие заголовки:

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Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко за 800 миллионов долларов;

Орсер требует у ЦСКА Самарина и Даниеляна в обмен на Медведеву;

Тутберидзе не отдаст Загитову Ламбьелю в обмен на Уно и доплату в 500 миллионов;

Арутюнян думает о приобретении Ханю для создания связки с Ченом;

Щербакова уйдет из «Хрустального» только с хореографом Глейхенгаузом;

Тутберидзе арендовала Туктамышеву после травмы Косторной.

И так далее. Фигуристы соревнуются под национальными флагами и под эгидой национальных федераций, но что если устроить им клубную систему, как в футболе, хоккее, баскетболе? По сути, подобия клубов успешно функционируют уже сейчас: в одиночке, парах и танцах. Женское катание усилиями Тутберидзе давно превратилось в чемпионат России, а настоящий чемпионат России интереснее финала Гран-при и чемпионата Европы; в танцах в группу Лозона/Дюбрей перешли почти все дуэты из мирового топа. Нужно только перевести «Самбо-70» и ЦСКА на частное финансирование с государственного.

Несколько сильнейших клубов для одиночников сходу можно сформировать в России. Флагман – конечно, «Самбо» с группами Тутберидзе и Чайковской. Главные московские конкуренты – богатенькие «Ангелы Плющенко» и монументальный ЦСКА, которому покровительствует Татьяна Анатольевна Тарасова. Ледовых армейцев успешно тренируют Елена Буянова, Светлана Соколовская и Сергей Давыдов.

Московским клубам противостоит Санкт-Петербург – «Звездный лед» профессора Алексея Мишина с главной звездой, Елизаветой Туктамышевой, и Академия фигурного катания (СШОР СПб), где Евгений Рукавицын тренирует действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева, а Валентина Чеботарева – последнего русского медалиста ЧМ Михаила Коляду.

За океаном в канадском Торонто – «Крикет Клаб» Брайана Орсера: там занимаются Евгения Медведева и Юдзуру Ханю, а недавно числился Хавьер Фернандес. В Калифорнии Рафаэль Арутюнян тренирует по скайпу чемпиона-студента Нэтана Чена, а Сома Уно после просмотров у нескольких тренеров осел в швейцарском Шампери у Стефана Ламбьеля, чей главный проект – латыш Денис Васильев. Через работу с Ламбьелем прошли многие, и его услуги хореографа можно сравнить с футбольной арендой. Также важны японские школы фигурного катания: Миэ Хамада тренирует Рику Кихиру и Сатоко Мияхару, Михоко Хигути взрастила Уно.

Сома Уно и Михоко Хигути Фото: Getty Images

В парах ЦСКА соперничает с клубом Тамары Москвиной, а крупный коммерческий проект Mozer Team пока не справляется с заявленными ожиданиями. В Сочи-2014 Нина Мозер привезла три пары, две из которых взяли золото и серебро, но в Пхёнчхане-2018 два ее дуэта остались без подиума. К тому же, недавно в США к Марине Зуевой улетели Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Во Флориде сильные пары тренируют Джон Циммерман и Сильвия Фонтана. Наконец, есть мощная китайская школа во главе с Хунбо Чжао. Именно он вместе с партнершей Шэнь Сюэ впервые с 1964 года отобрал золото Олимпиады у русских пар в Ванкувере, а теперь тренирует действующих чемпионов мира.

Танцевальные монополисты – Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон: «перейти к Лозонам» для танцоров звучит примерно так же, как «перейти к Тутберидзе» для одиночников. В группе Лозона/Дюбрей тренируются непобедимые вплоть до января 2020-го Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а также еще четыре дуэта из мировой десятки. Господству Лозонов бросают вызов ученики Александра Жулина Виктория Синицина/Никита Кацалапов и многоликий ЦСКА – Александра Степанова и Иван Букин.

Кажется, турниры были бы интереснее, если бы соревновались клубы, а не нации: на турнирах выступали бы лучшие в принципе, а не лучшие в своих странах. Туктамышева представляет «Звездный лед» и не пролетает с виртуозным тройным акселем мимо чемпионата мира, а Медведева едет от «Крикет Клаба» сразу на главный старт, а не на финал Кубка России в заштатный Новгород, где они с Лизой обе получают сомнительные оценки – одна в технике, а другая в компонентах.

Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева Фото: Getty Images

Одиночные турниры, командники и трансферная жара ярче нынешней – в клубной фигурке есть огромный простор для творчества, особенно если там будут вертеться большие деньги и крупные спонсоры. Есть и кандидат на пост главы этой вакханалии: Ари Закарян, спортивный агент, постановщик и президент федерации фигурного катания Армении. Закарян представлял интересы Плющенко и больше всех хочет делать из фигурки продаваемый продукт, а не исключительно вид спорта с высокими идеалами олимпизма (да не перевернется в гробу барон Пьер де Кубертен) – это его идеей был фигурный «Оскар», не состоявшийся из-за коронавируса.

Совсем отказываться от выступлений за сборные не стоит – Олимпиады никто не отменял, и ничто не мешает фигуристам представлять национальные флаги раз в четыре года. Можно фантазировать дальше – чтобы месячный предолимпийский сбор проходил под руководством тренера сборной, а не личных коучей, но это слишком смело. С усилением частных клубов Олимпиада стала бы менее интересна фигуристам и клубному руководству: как в футболе, хоккее или боксе. Клубы отдавали бы лучшие ресурсы в сборную с большой неохотой, как следствие – поездки на Игры спортсменов из глубокого запаса.

Телеграм-канал автора – правда, не о фигурке, а о лыжах

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