Вы тоже подумали, что сегодня в фигурке подозрительно тихо?

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина жестко отреагировала на слова Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер СССР рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию с раком четвертой степени.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно – говорить о человеке, которого уже нет», – приводит слова 70-летней Родниной Sport24.

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Роднина выиграла три Олимпиады подряд с 1972 года с разными партнерами – Алексеем Улановым и Александром Зайцевым.

В 1974-м Роднина и Зайцев стали тренироваться у Татьяны Тарасовой.

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