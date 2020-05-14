Фигурное катание

Роднина – о Тарасовой: «У нее давно что-то с мозгами слетело»

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Ирина Роднина

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
26 минут назад

Вы тоже подумали, что сегодня в фигурке подозрительно тихо?

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина жестко отреагировала на слова Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер СССР рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию с раком четвертой степени.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно – говорить о человеке, которого уже нет», – приводит слова 70-летней Родниной Sport24.

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  • Роднина выиграла три Олимпиады подряд с 1972 года с разными партнерами – Алексеем Улановым и Александром Зайцевым.
  • В 1974-м Роднина и Зайцев стали тренироваться у Татьяны Тарасовой.

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