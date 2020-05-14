Гном Гномыч
Фото: Instagram
Новый зажигательный танец в исполнении семьи Плющенко 🔥 🔥 🔥
Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в инстаграме очередное танцевальное видео.
На этот раз продюсер Димы Билана, ее супруг и сын Гном Гномыч станцевали под песню «Кто тебе сказал?» исполнителя Rakhim – одну из самых популярных композиций в русскоязычном сегменте TikTok.
Фигурное катание
«Бедный Гном Гномыч, наблюдающий все это каждый день». Рудковская выложила новый танец с Плющенко
03/05/2020 В 15:35
- Ранее издание StarHit распространило слух, что Гном Гномыч страдает синдромом Аспергера.
- Семья Плющенко пригрозила изданию судом; в итоге президент медиахолдинга Shkulev Media Виктор Шкулев принес семье извинения и снял новость с публикации.
Фигурке нужен чемпионат клубов. Команды Загитовой и Медведевой сразятся, как «Барса» и «Реал»
Подписывайся на нас в инстаграме
Фигурное катание
Аршавин заявил, что Гном Гномыч участвует в челленджах родителей из-под палки, Рудковская ответила
02/05/2020 В 12:46
Фигурное катание
Плющенко: «Хочется сделать Трусову универсальным солдатом. Ей всего 15 лет»
12/05/2020 В 12:31