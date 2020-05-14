Новый зажигательный танец в исполнении семьи Плющенко 🔥 🔥 🔥

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в инстаграме очередное танцевальное видео.

На этот раз продюсер Димы Билана, ее супруг и сын Гном Гномыч станцевали под песню «Кто тебе сказал?» исполнителя Rakhim – одну из самых популярных композиций в русскоязычном сегменте TikTok.

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Ранее издание StarHit распространило слух, что Гном Гномыч страдает синдромом Аспергера.

Семья Плющенко пригрозила изданию судом; в итоге президент медиахолдинга Shkulev Media Виктор Шкулев принес семье извинения и снял новость с публикации.

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