Фигурное катание

«Бэйби, кто тебе сказал?» Гном Гномыч, Рудковская и Плющенко станцевали под песню из TikTok

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Гном Гномыч

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
12 минут назад

Новый зажигательный танец в исполнении семьи Плющенко 🔥 🔥 🔥

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в инстаграме очередное танцевальное видео.

На этот раз продюсер Димы Билана, ее супруг и сын Гном Гномыч станцевали под песню «Кто тебе сказал?» исполнителя Rakhim – одну из самых популярных композиций в русскоязычном сегменте TikTok.

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