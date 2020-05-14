15-летняя фигуристка поблагодарила предыдущих тренеров.

Александра Трусова выложила большой пост в инстаграме, в котором прокомментировала свой уход в команду Евгения Плющенко.

«В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить.

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Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил…

Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента. Благодарю Ольгу Михайловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Цареву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов…

Дорогие друзья, еще раз, спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшейся для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу!» – написала Трусова в инстаграме.

Александра занималась у Тутберидзе с 2016 года.

Вместе с Александрой группу Тутберидзе покинули Вероника Жилина, Егор Рухин и тренер Сергей Розанов.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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