Сестры Загитовы
Фото: Instagram
На самоизоляции Алина не дает подписчикам заскучать.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова с сестрой Сабиной станцевали на самоизоляции.
Девушки синхронно выполнили движения, порадовав подписчиков чувством ритма и пластичностью.
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ВЧЕРА В 12:03
- В декабре 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и выступила в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
- Алина завоевала все титулы в фигурном катании.
Фигурке нужен чемпионат клубов. Команды Загитовой и Медведевой сразятся, как «Барса» и «Реал»
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Фигурное катание
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ВЧЕРА В 12:03