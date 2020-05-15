Фигурное катание

Одногруппник Медведевой рассказал о ее зацикленности на Олимпиаде-2022

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Евгения Медведева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Евгения поставила перед собой цель сразу после поражения в Пхёнчхане.

Американский фигурист Джейсон Браун, тренирующийся у Брайана Орсера в одной группе с Евгенией Медведевой, рассказал о настрое российской фигуристки на участие в Олимпиаде-2022.

«Она супер-сконцентрирована, никогда не встречал таких фигуристов. Я узнал от нее, что такое быть терпеливым, зная, что в тебе уверены. У нас с ней необыкновенные отношения.

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В первую неделю она была зациклена на Пекине-2022. Показывала мне свой телефон с логотипом Игр, потом приклеила мне на машину олимпийский стикер. Этот лого попадается мне на глаза каждый раз, как я куда-то еду. Но Олимпиада не единственное, о чем я вспоминаю, глядя на него, еще я думаю об Евгении», – приводит слова 25-летнего Брауна InoProSport со ссылкой на фан-форум Medvedeva Nation.

  • На Олимпиаде-2018 Медведева выиграла два серебра, хотя считалась главной фавориткой личного турнира.
  • После олимпийского сезона она перешла от Этери Тутберизе к Брайану Орсеру.

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