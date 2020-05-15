Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко

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Александра Трусова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 3 минут

Александра рассказала, почему сделала именно такой выбор.

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила решение перейти из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Согласна, что смена тренера – шаг ответственный. Хотя только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений. В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога.

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Я уверена, что каждый думающий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него (и не только в том, что касается спорта). Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперед. Я уверена, что это шаг правильный и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений.

Я решила работать с Евгением Викторовичем не потому, что он прекрасный спортсмен, хотя и это забывать не следует. Для меня он прежде всего – выдающаяся личность. И это гораздо важнее. Он прошел через тяжелые испытания, каждый раз находя в себе силы подняться и снова идти в бой. И самое главное – он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем. Кроме того, Евгений Викторович – глубоко артистическая натура, что меня очень в нем привлекает», – цитирует Трусову figureskating-online.com.

  • Александра занималась у Тутберидзе с 2016 года.
  • Вместе с Трусовой группу Тутберидзе покинули Вероника Жилина, Егор Рухин и тренер Сергей Розанов.

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