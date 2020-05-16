Фигурное катание

«У него другая форма опьянения». Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах

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Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Татьяна Анатольевна не бросает любимых учеников.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вступилась за бывшего российского фигуриста Алексея Ягудина.

Как сообщает Teleprogramma, поводом к высказыванию Тарасовой послужили слова блогера Елены Родиной во время ток-шоу «Пусть говорят». Родина заявила, что в молодости Ягудин злоупотреблял алкоголем, выпивая вместе с актером Маратом Башаровым. Также, по словам Родиной, Ягудин и Башаров нередко нападали на журналистов и избивали их бейсбольными битами.

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«Он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит», – заявила Тарасова, опровергнув слова Родиной.

  • Ягудин – победитель Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании.
  • С 1998-го по 2003-й Ягудин работал под началом Тарасовой.

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