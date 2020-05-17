Фигурное катание

Тарасова призналась, что в прошлом не взяла Тутберидзе на работу

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Алена Косторная и Этери Тутберидзе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Для босса «Хрустального» все могло сложиться немного иначе.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как однажды отказала Этери Тутберидзе в трудоустройстве.

– Помните ли вы раннюю Тутберидзе, которую, как я читал, не брали к Чайковской, в ЦСКА, и только потом она осела на катке «Серебряный»?

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– Я тоже ее не взяла, она и ко мне ходила! Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: «Я тебя не помню». А она рассказывала: «Вы работали с Климовой и Пономаренко и вообще ничего вокруг не видели. Это было видно». Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно. И кто там приходил и уходил – не замечала.

– Что, помимо многих часов на льду, позволило ей превратиться из тренера-новичка в самого влиятельного специалиста в стране?

– Она неплохо каталась, у нее был хороший конек! И желание стать тренером. Она же не захотела работать в Америке. Она хотела создать свою школу – и создала. Так получилось, что судьба к ней повернулась лицом. Ее пригласили на каток, и она стала там не работать, а пахать. И жить. Я очень верю в работу. Она и раскрывает тебя, и дает тебе новые возможности. Надо перерабатывать других, – рассказала Тарасова в интервью «СЭ».

  • Недавно группу Тутберидзе покинули Александра Трусова, Вероника Жилина, Егор Рухин и тренер Сергей Розанов.
  • Александра занималась у Тутберидзе с 2016 года.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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