Татьяна Анатольевна считает, что фигуристка почувствовала себя преданной.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему после второго места на Олимпиаде-2018 Евгения Медведева ушла из тренировочной группы Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

«Достойное поведение Жени на Олимпийских играх и после того, как она ушла. И в комментариях, и во всем остальном – несмотря на все, что на нее сыпалось. Это дорогого стоит. Она никого не оскорбляла, ничего не говорила, хотя, наверное, ей было что сказать. Потому что для нее это было предательство. Поэтому она и ушла. Для нее рухнула стена, о которую она держалась.

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Она не могла не уйти. А выбор – это уже другое дело. То, что Орсер мог дать – он ей дал. Он ее полюбил. Женя – сильнейший человек, настоящий русский характер. Талантливая, трудолюбивая до умопомрачения. Она украшает их школу. Другие девочки многому учатся у нее», – цитирует 73-летнюю Тарасову «Спорт-Экспресс».

В Пхёнчхане-2018 Медведева проиграла одногруппнице Алине Загитовой 1,31 балла.

Под руководством Тутберидзе Евгения выиграла все титулы, кроме олимпийского, у Орсера – бронзу ЧМ-2019.

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