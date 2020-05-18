Вражда двух великих женщин русской фигурки проходит сквозь десятилетия.

В фигурном катании всегда есть что-то модное (уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко), что-то уже вышло из моды (Медведева vs Загитова), а что-то вечно. Как, например, конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.

Очередной раунд пикировки спровоцировало интервью Тарасовой о хореографе Елене Черкасской, которая работала с Ириной Константиновной. А вернее, колкая цитата: «У Черкасской был рак четвертой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию».

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Ответ Родниной не заставил себя долго ждать: «Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело».

С Черкасской как раз и связана первая большая ссора двух гранд-дам русской фигурки. В 1980-м после завершения карьеры Роднина подалась в тренеры и решила взять в группу Елену, которая была хореографом у Тарасовой. По версии Родниной, она получила на это согласие Татьяны Анатольевны, о чем и сообщила Черкасской.

«На следующий день сижу за своим столом в ЦК комсомола, но что-то у меня кошки на душе скребут. Не знаю почему, но скребут. Я покупаю большой букет роз и еду к Тарасовой на тренировку. Хотела вручить букет Татьяне Анатольевне в благодарность за то, что она меня понимает: я же начинающий тренер. С этим букетом вхожу на каток и слышу дикий крик. Татьяна Анатольевна налетает на Лену, что она предательница, что она бросает ребят. Вижу Лену, у которой глаза, полные слез. Я резко подхожу, вручаю Лене этот букет, беру ее за руку и забираю с катка. На следующий день Лена стала работать со мной», – рассказывала потом Роднина.

Тарасова ссору с Черкасской опровергала: «Это бред сумасшедшего. Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна, как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг».

Роднина тренировалась у Тарасовой шесть лет и выиграла все

А ведь именно под руководством Татьяны Анатольевны случились все большие победы пары Ирина Роднина/Александр Зайцев. Хотя первой парой страны фигуристы стали еще у Александра Жука. Роднина занималась с тренером 15 лет – до Зайцева Ирина Анатольевна каталась с Алексеем Улановым.

«В какой-то момент Жука понесло, посчитал, что ему все позволено: хочу – работаю, хочу – нет. Ну и пошли конфликты... Это если спортсмен станет выпендриваться, его быстро на место поставят, начнут прессинговать, тренер, руководство подключится. А кто педагога тронет? Как его воспитывать? В то время еще сменилось и руководство армейского спорткомитета, его возглавил генерал Мирошник, бывший летчик. Пришел он как-то на тренировку, сел в уголке. Жук газету читает, мы с Родниной что-то на льду сами делаем. Короче, понял ситуацию, сказал, что нас поддержит, но надо решение принять.

Ирина Роднина и Алексей Уланов Фото: Getty Images

Мы переговорили с Тарасовой, она сказала, что нас возьмет. Сходили к председателю Спорткомитета СССР Павлову, тот тоже согласился, но при этом добавил, что неизвестно, как отреагирует тогдашний министр обороны Гречко. И Мирошник сам пошел докладывать Гречко. Тот задал только один вопрос: «В ЦСКА остаются?» Так все и решилось за 5 секунд», – вспоминал обстоятельства перехода Зайцев.

На тот момент Тарасова была молодым тренером, поэтому ее подход к коммуникации с фигуристами как с равными после деспотичного Жука был ошеломительным. Плюс в группе Татьяны Анатольевны Родниной/Зайцеву уделялось наибольшее время, чего не могла гарантировать Елена Чайковская – еще один возможный вариант перехода.

«Первым моим чувством был испуг. Я не знала, что делать: тыкалась по углам квартиры и была сама не своя. «Попробую, – сказала я в тот день Ире и Саше. – Только не судите меня поначалу строго. Я же никогда не тренировала раньше таких выдающихся спортсменов», – писала Тарасова о том переходе в 1974-м.

С новым тренером Ирина и Александр не проиграли ни одного турнира, взяв золото двух Олимпиад, четырех чемпионатов мира и Европы. Тем не менее, впоследствии Роднина в автобиографии отзывалась о Тарасовой, как о тренере, весьма неоднозначно:

«В фигурном катании есть несколько профессий. Есть хореограф-постановщик. Это то, что долгие годы успешно воплощали Чайковская и Тарасова. Есть другая профессия – тренер. К тренерам я могу отнести Виктора Кудрявцева, Эдуарда Плинера, Жука и Игоря Москвина. Эти люди занимаются техническим оснащением спортсмена. Все, что касается постановки техники, к Тарасовой (точно могу сказать, потому что я у нее тренировалась) имеет мало отношения. Другое дело, что у Тарасовой абсолютно неординарное мышление. Если мы все, обычные люди, мыслим прямо, то она будет обязательно пробовать вправо или влево. А может, вообще назад.

Татьяна Анатольевна все решает эмоционально. Она может работать только с теми, кто ей верит беспредельно. Если со стороны спортсмена возникают сомнения – ты мне еще докажи, что делать надо так, а не по-другому, – то ситуация может развиться в большой конфликт, и, как правило, заканчивается разрывом отношений. Она как любит наотмашь, так и бьет наотмашь. Но в ней есть, безусловно, то, что мы называем талантом. И за счет ее шестого чувства, ее невероятных способностей ей многое прощается, что в нормальной жизни, обычным людям, наверное, никогда бы не прощалось».

Ирина Роднина и Александр Зайцев Фото: Getty Images

Тарасова так вспоминала о работе с Родиной-фигуристкой: «Тяжело мы работали, нередко и ругались. Ира не терпела, когда ее сравнивали с кем-то, делили с кем-то. Она мне не позволяла смотреть в сторону, занимала все время. Шла на всяческие ухищрения, только бы не отпускать моего внимания от себя. То разговаривать вдруг перестанет на тренировках, то озлится непонятно с чего. Ира всегда нуждалась в человеческом тепле. Я видела, что ей не хватает добрых слов, и старалась как могла. Я помогла сберечь эту пару, сохранить ее для спорта, возможно, продлила их спортивную жизнь».

О том, что Роднина не вспоминает о совместной работе с благодарностью, Тарасова реагировала так: «Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой. Я забирала из роддома ее ребенка, находила для нее музыку, чтобы Ира сразу после рождения сына привыкала к мысли, что вернется и снова будет выигрывать. Если человек не помнит и не ценит таких вещей, почему я должна по этому поводу расстраиваться? Не хочу даже думать об этом.

К тому же я никогда не рассчитывала на благодарность. В тот год, когда Роднина стала у меня чемпионкой мира, в танцах победили Ира Моисеева и Андрей Миненков – пара, которую я растила много лет. Их победа была для меня в тысячу раз важнее».

Жесткие цитаты на любые темы: победа Кулика в 98-м, смерть мамы Родниной, комментаторство, Госдума

Еще одним выпадом Родниной в сторону Тарасовой стало ее интервью 2001 года, когда она проехалась по золоту ученика Татьяны Анатольевны Ильи Кулика в Нагано-98: «Накануне Олимпиады представители России предложили американцам некий союз. Обещали, что бронзовая медаль достанется фигуристу из США – в обмен на то, что американский судья поможет выиграть золото русскому. В США возмутились и на сделку не пошли: они сами рассчитывали на золотую медаль. Американцы надеялись на Тодда Элдриджа, экс-чемпиона мира.

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

Тогда Россия договорилась с федерациями фигурного катания Франции, Японии, Канады и, кажется, Украины. Все – дело было в шляпе. Для общей победы требуется пять голосов из девяти. Россия их получила. Олимпийским чемпионом стал Кулик. А Элдридж оказался только на четвертом месте».

Вряд ли Тарасова оценила подобную трактовку победы на Играх.

Новый виток обострения случился три года назад, когда Роднина раскритиковала стиль комментирования Тарасовой. «Когда катаются спортсмены-профессионалы, то и комментаторы должны быть профессионалами своего дела, а не просто трепачами. Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому плохо. А это не комментаторская работа, это называется байками».

Тарасова ответила: «Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую. Я вообще ее давно не воспринимаю. Думаю, что у людей, работающих в Государственной думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я. Меня ее высказывания не интересуют».

Владислав Третьяк и Ирина Роднина Фото: Getty Images

Еще раз по работе в Госдуме Тарасова проехалась совсем недавно:

– Вы следите за тем, как Роднина работает в Госдуме?

– Да что она там работает? Еще я буду за ней следить, зачем она мне нужна. Какие-то скандалы, которые пишут. Она вообще вздорная, Ира. Я так много, тяжело, и радостно с ней работала, что мне общения с ней хватило на всю оставшуюся жизнь. Поэтому я совершенно свободна, это не моя подруга, не тот человек, с которым я могу разделить свою радость или горе.

Ее маму Юлию Яковлевну, которая жала ей соки руками с давлением 300, провожала на тот свет моя мама, а не Роднина. Ира из Америки не приехала. Есть какие-то вещи, которые остаются у тебя, потому что человек не меняется. Поэтому и всегда стеснялась, что она еврейка, и никогда об этом не говорила».

Кажется, эту войну не остановить уже никогда.

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