Фигурное катание

Ученица Плющенко исполнила 2 четверных и тройной аксель в условиях самоизоляции

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Софья Титова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
4 часов назад

Зимой Софья Титова обыграла ученицу Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка Софья Титова, занимающаяся в группе Евгения Плющенко, тренирует элементы ультра-си на самоизоляции.

11-летняя спортсменка в домашних условиях исполнила каскады четверной тулуп-тройной тулуп, четверной сальхов-ойлер-тройной сальхов и сольный тройной аксель.

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  • В январе 2020 года Титова победила на первенстве Москвы (младший возраст), опередив Любовь Рубцову из группы Этери Тутберидзе.
  • Недавно в группу Плющенко от Тутберидзе перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Корпорации Тутберидзе грозит развал под натиском Плющенко. Уход Трусовой – не самое страшное

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