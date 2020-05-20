Софья Титова
Фото: Instagram
Зимой Софья Титова обыграла ученицу Этери Тутберидзе.
Российская фигуристка Софья Титова, занимающаяся в группе Евгения Плющенко, тренирует элементы ультра-си на самоизоляции.
11-летняя спортсменка в домашних условиях исполнила каскады четверной тулуп-тройной тулуп, четверной сальхов-ойлер-тройной сальхов и сольный тройной аксель.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко
15/05/2020 В 19:36
- В январе 2020 года Титова победила на первенстве Москвы (младший возраст), опередив Любовь Рубцову из группы Этери Тутберидзе.
- Недавно в группу Плющенко от Тутберидзе перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Корпорации Тутберидзе грозит развал под натиском Плющенко. Уход Трусовой – не самое страшное
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Фигурное катание
«У меня будет возможность подарить Тутберидзе ее любимые цветы». Трусова – о переходе к Плющенко
14/05/2020 В 20:59
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко
15/05/2020 В 19:36