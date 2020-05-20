Фигурное катание

Фанаты одарили Загитову в честь 18-летия на 250 тысяч рублей

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Алина Загитова, Россия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
9 минут назад

Более половины суммы – шикарнейшее кольцо.

Фан-клуб российской фигуристки Алины Загитовой отчитался о тратах на 18-летие фигуристки.

Фанаты опубликовали отчет и перечислили все подарки, которые передали Алине: ей купили кольцо Bulgari, нить из жемчуга, 49 воздушных шариков, букет из 301 розы и по 101 розе для мамы и бабушки спортсменки.

Фигурное катание

Загитова с сестренкой ритмично исполнили синхронный танец

15/05/2020 В 06:26

По данным «Спорт-Экспресса», поклонники потратили примерно 250 тысяч рублей. Роскошное кольцо стоит 157 тысяч.

  • Загитова выиграла все титулы в фигурном катании.
  • В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке соревновательной карьеры и выступила в ледовом шоу Татьяны Навки.

История великого фото: Загитова в красной пачке выиграла Олимпиаду

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Фигурное катание

Фигурке нужен чемпионат клубов. Команды Загитовой и Медведевой сразятся, как «Барса» и «Реал»

14/05/2020 В 07:57
Пхёнчхан-2018

История великого фото: Загитова в красной пачке выиграла Олимпиаду

18/05/2020 В 09:58
По теме
Фигурное катаниеАлина Загитова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Фигурное катание

Ученица Плющенко исполнила 2 четверных и тройной аксель в условиях самоизоляции

7 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

«Комментатор должен быть профессионалом, а не трепачом». История конфликта Тарасовой и Родниной

ВЧЕРА В 16:15
Фигурное катание

«Для Жени это было предательство». Тарасова – об уходе Медведевой от Тутберидзе

18/05/2020 В 11:36
Пхёнчхан-2018

История великого фото: Загитова в красной пачке выиграла Олимпиаду

18/05/2020 В 09:58

Последние видео

Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

00:07:57
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

00:06:02
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Эпохальный перфоманс Чена, принесший ему золото и два мировых рекорда

00:04:34
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Михаил Коляда хорошо откатал произвольную программу и даже не упал

00:04:25
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

6 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

ВЧЕРА В 09:53
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

18/05/2020 В 11:55
Чемпионат России

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

18/05/2020 В 10:59
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

17/05/2020 В 21:44
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

21/02/2020 В 18:07
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалУченица Плющенко исполнила 2 четверных и тройной аксель в условиях самоизоляции
Следующий материалЖена Ракитича затмевает солнце в одиночку. А уж ее дуэт с сестрой превращает север в тропики