Алина Загитова, Россия
Фото: Getty Images
Более половины суммы – шикарнейшее кольцо.
Фан-клуб российской фигуристки Алины Загитовой отчитался о тратах на 18-летие фигуристки.
Фанаты опубликовали отчет и перечислили все подарки, которые передали Алине: ей купили кольцо Bulgari, нить из жемчуга, 49 воздушных шариков, букет из 301 розы и по 101 розе для мамы и бабушки спортсменки.
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По данным «Спорт-Экспресса», поклонники потратили примерно 250 тысяч рублей. Роскошное кольцо стоит 157 тысяч.
- Загитова выиграла все титулы в фигурном катании.
- В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке соревновательной карьеры и выступила в ледовом шоу Татьяны Навки.
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