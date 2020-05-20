Фигурное катание

Рудковская пришла к Собчак и рассказала много интересного: про Гном Гномыча, деньги и большую грудь

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Яна Рудковская

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
18 минут назад

Откровения супруги Евгения Плющенко.

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская провела дебаты с блогером Ариной Холиной. Дебаты прошли на ютьюб-канале Ксении Собчак. Ксения Анатольевна столкнула лицом к лицу Рудковскую, которая считает, что «сеет вокруг себя красоту, роскошь и представляет модных и богатых русских», и Холину – она убеждена, что ее оппонентка является «воплощением дурного вкуса».

Ниже – главные слова Рудковской, сказанные в эфире у Собчак.

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О Гном Гномыче

Не боюсь ли, что мой сын в 15-17 лет придет и скажет, что больше не может выходить на лед? Я не хочу переходить на личности и отвечать за Алину Загитову и других девочек. Но мой супруг готовит детей так, чтобы это была игра вдолгую. Мой муж – единственный в истории, кто прошел четыре Олимпиады и имеет четыре медали на разных Олимпиадах.

Мой сын такого мне не скажет. Это исключено, потому что у него есть папа и мама, которые его заряжают. Он уже далеко не маленький, у него есть цель – повторить рекорд его папы. Я уверена, что это будет сложно, так как есть еще командные соревнования. Может быть, у него получится. Это его мечта. Все зависит от того, в какой семье ты живешь. Моего сына, зная папу и меня, может остановить только здоровье – если у него действительно будут проблемы.

Об Этери Тутбердизе

Я считаю, что Этери Тутберидзе – современная версия Татьяны Анатольевны Тарасовой. Это тренер очень хорошего уровня. Да, они хейтят друг друга – но хейтят друг друга сейчас все.

Про большую грудь

Для меня пошлость – излишне показывать грудь. У меня большая грудь, это для меня всегда было проблемой. Все мечтают, а я наоборот хотела бы маленькую. Потому что какое платье ни надень, эта грудь все время вываливается. У Филиппа Плейна (немецкого модельера, основателя компании Phillip Plein International Group – Eurosport) все девушки ярко оголяют грудь. Я себе такого не представляю.

О том, зачем купила кровать семьи Романовых

Мы не спим на кроватях Романовых. У нас она стоит как арт-объект. Но, кстати, все эти артефакты я купила на аукционах. Я собираю русское искусство вместе с мужем и привожу его в Россию. Для чего тогда покупать кровать Романовых, чтобы не спать на ней? Я объясню. Дело в том, что она такая маленькая, что на ней спать невозможно. Но, во-первых, это хорошее вложение. Моим детям останутся серьезные вещи, которые они, если захотят, смогут продать. У меня берут мои антикварные вещи на различные выставки, экспозиции. Я с удовольствием их отдаю. И даже кровать сейчас запросили. У меня все в деньги. Это инвестиция.

О деньгах и инстаграме

У меня инстаграм связан с люксом. У меня контракты с самыми дорогими автомобилями. У мужа с Porsche и Rolls-Royce, а у меня – только с Porsche. Я дружу с большими домами мод, не буду говорить какими, но условно миллион долларов в год я зарабатываю только на инстаграме. Ко мне идут в основном люксовые бренды. У Ксении Анатольевны больше, около двух, а у меня – миллион.

Я не отжала ни у кого, ни у кого не украла. Все деньги, которые есть в нашей семье, заработаны честным трудом. Я – про деньги, я – про бизнес. Я зарабатываю и куда хочу, туда свои деньги и трачу. У моего мужа 16 операций, эти деньги зарабатываются тяжелым трудом. Но мы считаем, что тратим их туда, куда хотим. Хотим – раздаем, хотим – делаем красивый дом. Я получаю кайф от того, что зарабатываю деньги и классно их трачу, – заявила Рудковская.

  • Ранее издание StarHit распространило слух, что Гном Гномыч страдает синдромом Аспергера.
  • Семья Плющенко пригрозила изданию судом; в итоге президент медиахолдинга Shkulev Media Виктор Шкулев принес семье извинения и снял новость с публикации.

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