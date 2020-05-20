Евгений Плющенко, Гном Гномыч и Яна Рудковская
Фото: Instagram
Огонек 🔥.
Бывший российский фигурист Евгений Плющенко, его супруга Яна Рудковская и их сын Александр исполнили очередной танец для подписчиков в инстаграме.
На этот раз семья Плющенко станцевала под композицию «Плачу на техно» в исполнении групп Cream Soda и «Хлеб». «Как же вы меня достали со своими съемками», – пошутил в конце видео Гном Гномыч.
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