Огонек 🔥.

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко, его супруга Яна Рудковская и их сын Александр исполнили очередной танец для подписчиков в инстаграме.

На этот раз семья Плющенко станцевала под композицию «Плачу на техно» в исполнении групп Cream Soda и «Хлеб». «Как же вы меня достали со своими съемками», – пошутил в конце видео Гном Гномыч.

Фигурное катание «Бедный Гном Гномыч, наблюдающий все это каждый день». Рудковская выложила новый танец с Плющенко 03/05/2020 В 15:35

Ранее комик Александр Гудков снялся в клипе «Плачу на техно» в образе фигуристки.

Клип «Плачу на техно» за месяц собрал 15 миллионов просмотров.

«Бэйби, кто тебе сказал?» Гном Гномыч, Рудковская и Плющенко станцевали под песню из TikTok

Подписывайся на нас в инстаграме

Фигурное катание Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч повторили танец из клипа Uno 14/04/2020 В 21:24