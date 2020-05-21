Алина Загитова получила права
Фото: Instagram
Алина сможет кататься на машине совершенно законно.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которой 18 мая исполнилось 18 лет, получила водительское удостоверение.
«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками», – написала Загитова и выложила фото с документом.
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Алина прошла обучение в автошколе «Престиж» и получила права в Ижевске.
- За золото и серебро Олимпиады-2018 фигуристка получила в подарок от государства автомобиль BMW X5.
- В 16-летнем возрасте Алина была замечена за рулем – МВД по Удмуртии завело административное дело, но позже закрыло его в связи с истечением срока давности.
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