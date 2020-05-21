Фигурное катание

Навка поборола коронавирус, Песков еще в больнице

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Татьяна Навка

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

Очередной тест прославленной фигуристки дал отрицательный результат.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка объявила, что выздоровела после заболевания коронавирусом.

«Все хорошо, выписалась, все нормально – отрицательный тест. Так что все в порядке. Муж идет на поправку, но все еще в больнице», – сказала 45-летняя Навка в комментарии телеграм-каналу Life Shot.

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  • О заболевании Навки и Пескова стало известно 12 мая.
  • Татьяна выиграла Олимпиаду-2006 в дуэте с Романом Костомаровым.

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