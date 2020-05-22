Мишин и Москвина не только великие тренеры. Они катались в паре и обыгрывали Роднину

Они знамениты не только благодаря ученикам, которых привели к золотым медалям Олимпиад.

В это трудно поверить, но в русском фигурном катании – беспощадном и жестоком – еще остались люди с безупречным бэкграундом, не посылающие коллег матом через медиа и не дающие непрошенные советы спортсменам из других тренировочных групп. Речь о великих Алексее Николаевиче Мишине и Тамаре Николаевне Москвиной: в их тактичных цитатах можно найти неуловимое остроумие, но никогда – оскорбления и оголтелое критиканство.

Мишин прославился как тренер одиночников, Москвина занимается со спортивными парами, и основная слава пришла к ним именно благодаря ученикам. 79-летний Мишин ассоциируется с успехами Евгения Плющенко и Елизаветы Туктамышевой, его ровесница Москвина воспитала олимпийских чемпионов из нескольких пар, а недавно вывела в мировой топ Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

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Как и все тренеры, Москвина и Мишин начинали спортсменами. И – мало кто помнит – катались в паре, причем довольно успешно. Тамара Братусь – уроженка Ленинграда, а Мишин появился на свет в Севастополе: после аспирантуры Ленинградского университета его отца отправили преподавателем в военно-морское училище. Сын родился 8 марта, за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны. После возвращения с фронта Николай Мишин работал в Тбилиси, а через несколько лет семья переехала в Ленинград. Именно там Алексей занялся фигурным катанием, увидев, как другие дети катаются на коньках вокруг клумбы возле Аничкова дворца.

Братусь сперва соревновалась как одиночница, и карьера складывалась неоднозначно. Тамара пять раз выиграла чемпионат СССР, но на дебютном чемпионате Европы заняла последнее 27-е место, в следующие два года – предпоследние, а на чемпионат мира ее не отправили. Именно Братусь придумала бильман – вращение-заклон с захватом ноги обеими руками над головой, которое и сейчас считается самым сложным для фигуристок-одиночниц (мужчины решаются на такой элемент очень редко). Но вращение назвали в честь швейцарки Дениз Бильман – чемпионки мира и Европы, которая, в отличие от Братусь, звездила на международной арене.

Тамара вышла замуж за своего тренера Игоря Москвина и защитила диссертацию в аспирантуре института Лесгафта, и совместно они решили переквалифицировать фигуристку-одиночницу в парницу. В новом амплуа она выиграла чемпионат СССР с первым партнером, Александром Гавриловым, а в 1967-м встала в пару с Алексеем Мишиным, которого пригласила на каток «Искра» Майя Беленькая – партнерша самого Москвина.

Мишин и Москвина также стали чемпионами СССР и успешно выступали на международном уровне – взяли серебро чемпионата мира и две медали (серебро и бронзу) чемпионата Европы. Они обыгрывали Людмилу Белоусову и Олега Протопопова и даже Ирину Роднину с Алексеем Улановым, но на Олимпиаде-1968 остались пятыми.

Алексей Мишин и Тамара Москвина в 1969 году Фото: Imago

Мишин и Москвина покинули соревновательный спорт в 1969-м – им было по 28 лет. «Мы могли, конечно, побыть еще несколько лет в первой тройке, но это уже ничего не прибавило бы, – позже объяснял Алексей Николаевич. – И мы решили уйти. Закончили карьеру без всяких болезненных явлений, которые бывают со спортсменом, когда он покидает большой спорт».

Оба перешли на тренерскую работу, но он работал преимущественно с одиночниками, а она – в основном с парами. Уже в 1975-м ученик Мишина Юрий Овчинников выиграл чемпионат СССР, через четыре года Виталий Егоров первым из советских фигуристов стал чемпионом мира среди юниоров.

В 1994-м Мишин привел к олимпийскому золоту Алексея Урманова и на два олимпийских цикла уступил первенство столь же амбициозной Татьяне Тарасовой: Нагано-1998 взял Илья Кулик, Солт-Лейк-2002 – Алексей Ягудин с легендарной морозовской «Зимой». Евгений Плющенко исполнил мечту тренера в Турине-2006 и вошел в историю фигурного катания уникумом, взяв медали на четырех Олимпиадах подряд.

Алексей Мишин и Евгений Плющенко на Олимпиаде-2006 Фото: Getty Images

Последние успехи Алексея Николаевича связаны с Елизаветой Туктамышевой и Софьей Самодуровой: Лиза выиграла все титулы в сезоне-2014/15, Соня стала чемпионкой Европы в 2019-м. Туктамышева успешно исполняет на соревнованиях тройной аксель и уже выучила четверные – тулуп и сальхов. У Мишина нет идеи-фикс непременно доказать Этери Тутберидзе, что элементы ультра-си способны делать и взрослые девушки, прошедшие пубертат – он просто вкладывается в фигуристов и дает им максимум.

«Он человек, который всегда тебя поддержит. Что бы ни случилось, как бы я ни выступил, всегда ощущаю, что тренер рядом. Для Алексея Николаевича спортсмен – не проект, у него человеческий подход к каждому своему ученику», – рассказал фигурист Андрей Лазукин.

Тамара Николаевна Москвина с парами достигла не менее выдающихся успехов. Под ее руководством золото Олимпиады брали Елена Валова и Олег Васильев, Артур Дмитриев с обеими партнершами (Оксаной Казаковой и Натальей Мишкутенок), Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. На разрыв – история японки Юко Кавагути, которая мечтала тренироваться именно у Москвиной. Целеустремленная девушка прошла просмотр, получила гражданство и встала в пару с Александром Смирновым, но пиком усилий стали два европейских золота и две мировые бронзы. На Олимпиаде в Ванкувере ребята остались четвертыми – в произвольной программе Юко упала с выброса, и он наверняка долго снился и ей, и Тамаре Николаевне.

Сейчас главный проект Москвиной – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Первым в списке тренеров на сайте ISU указан Артур Минчук, но Тамара Николаевна тоже курирует пару, которая в последнем сезоне выиграла чемпионат России, Европы и была готова побороться с китайцами на чемпионате мира, который отменили из-за коронавируса.

Чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с тренерами Тамарой Москвиной и Артуром Минчуком Фото: Getty Images

В непростой период пандемии 79-летние тренеры не унывают и держатся крайне бодро. «Вирус опасен пожилым людям с ослабленным иммунитетом. Я к этой категории людей не отношусь», – жизнерадостно заявил Мишин.

«Есть еще хлопоты: сохранение здоровья моего супруга Игоря Борисовича Москвина, нашего заслуженного тренера. Ему уже 90 лет! Он в зоне риска. Я – нет, мне всего 22… до ста», – крепится Тамара Николаевна.

Обоим идет 80-й год, но Мишин и Москвина явно не намерены пропускать следующие Олимпийские игры. Год назад они снова встали в пару, чтобы отметить 50-летие тренерской работы на ледовом шоу.

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