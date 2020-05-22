Сюжет для многосерийной мелодрамы.

Жулин был женат на партнерше, но завел роман сначала с Грищук, а потом с Навкой

Личная жизнь русских танцоров перед Олимпиадой-94 в Лиллехаммере больше напоминала бразильский сериал. Чемпион мира-93 в паре со своей женой Майей Усовой Александр Жулин закрутил роман с Оксаной Грищук. По версии Оксаны, он даже обещал на ней жениться, но при условии: если она бросит фигурное катание.

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«Я вернулась в Москву и повесила коньки на гвоздь. Жулин звонил мне из Америки почти каждый день: «Потерпи полтора года, я выиграю олимпийскую медаль, а потом мы объявим о помолвке». Но однажды Майя Усова позвонила мне и сказала: у Жулина роман с Таней Навкой. Я поняла, что они сыграли со мной шутку. Этот человек по натуре Дон Жуан просто хотел избавиться от своих соперников. В результате мы воссоединились с Женей Платовым и выиграли Олимпиаду 1994 года».

Александр Жулин и Майя Усова Фото: Getty Images

Очевидно, что у Жулина, называвшего отношения с Грищук главной ошибкой жизни, была другая версия событий, но вот то, что дальше он закрутил роман с Навкой – факт.

«Когда мы вместе много лет катались в одной группе у Натальи Ильиничны Дубовой, я – с Самвелом Гезаляном, а Саша – со своей женой Майей Усовой, между нами была пропасть. Из-за разницы в возрасте, из-за того, что они выступали на самом высоком уровне, готовились к тому, чтобы выиграть Олимпиаду. Их пара мне всегда нравилась, Саша же был просто недосягаемым кумиром. И вдруг я стала замечать, что этот кумир стал на меня по-другому смотреть. Не так, как обычно. Женщина ведь всегда чувствует такие вещи.

Случилось это, когда группа Дубовой перебралась из Москвы в Лейк-Плэсид. Городок крохотный, знакомых нет – естественно, все свободное время мы проводили одной компанией. Чувствовала я себя ужасно. Понимала, что влюбилась по уши и ничего не могу с собой поделать. Говорила себе, что не должна никаким образом нарушать чужие отношения, тем более, что у Майи и Саши была впереди очень важная для них Олимпиада. В то же время чувствовала, что нас неудержимо тянет друг к другу. Даже во время тренировок. Стоило нашим глазам встретиться, мы сразу начинали улыбаться и мгновенно отворачивались друг от друга. Потом все это стало заметно окружающим.

Я вообще хотела уехать из Америки, бросить фигурное катание, чтобы только не видеть Сашу. Понимала, что ни к чему хорошему это не приведет. Ведь в кучу было намешано все: и любовь, и карьера, и дальнейшая работа, и Олимпийские игры. Все, на что положена целая жизнь. И все это – за три месяца до Олимпиады. Никто не верил, что у нас зарождаются серьезные отношения. Меня клеймили позором, обвиняя во всех смертных грехах, говорили, что Саша никогда не будет со мной вместе, я же просто ринулась головой в омут», – рассказывала Навка.

Страсти во время решающего периода подготовки к главному старту цилка действительно накалились до предела.

«На Олимпиаду в Лиллехаммер я приехала нулевой: не было ни сил, ни эмоций, – вспоминала потом Усова. – За два месяца до турнира, когда к нам в Америку приехали моя и Сашина мамы, я вынуждена была разбираться с полицией. Дело было вот в чем – Саша переключил свое внимание на Навку. Я просто погибала. И тогда Танин партнер – восточный горячий мужчина Самвел Гезалян – избил Навку со словами: «Как ты можешь так поступать с Майей, она ведь твоя подруга». Потом подрались наши мамы».

Жулин ушел от Навки к Грищук, Костомаров продолжил выступления с Семенович. Но оба вернулись

После Лиллехаммера Дубова отправила Татьяну тренироваться с Гезаляном в Москву. Такое условие поставила Усова, которая продолжала кататься вместе с Жулиным, их пара планировала участвовать в профессиональных соревнованиях.

«И вдруг позвонил Саша. Сказал, что хочет, чтобы я была с ним.

К тому времени они уже расстались с Майей, жили раздельно, но приехать в Лейк-Плэсид с Самвелом я не могла – Майя была категорически против, чтобы я каталась. Но я решилась. Мы стали жить вместе, я даже ходила на тренировки, поскольку не могла так сразу отказаться от фигурного катания. Условие Майи нигде меня не видеть доходило до абсурда – если я замечала машину Майи возле супермаркета, тут же разворачивалась и уезжала – знала, что все последствия ее настроения выльются в тренировке на Сашу.

Ради него я была готова на что угодно. Но в то же время начала чувствовать, что от замкнутости существования просто схожу с ума. Мы решили уехать из Лейк-Плэсида в Симсбери. Я отдавала себе отчет в том, что, возможно, ни с каким другим партнером не выйду на тот уровень, которого достигла с Гезаляном, но для меня гораздо важнее было находиться рядом с Сашей. Я начала выступать с Николаем Морозовым. Тренировал нас Саша, продолжая одновременно кататься сам. Причем на тренировки с Майей он регулярно ездил в Лейк-Плэсид – это четыре часа в один конец на машине. Еще через год мне предложили попробовать кататься с Романом Костомаровым у Натальи Линичук», – вспоминала Навка.

Именно в этот момент отношения Навки и Жулина прошли первый краш-тест – на горизонте вновь появилась Грищук.

Оксана Грищук и Евгений Платов Фото: Getty Images

«Таня тренировалась с Костомаровым, а я сидел без работы, – рассказал Жулин. – Усова сказала твердо: «Я с тобой больше кататься не буду». И встала в пару с Женей Платовым. Он ушел от Оксаны Грищук, с которой бесконечно скандалил. Я потерял весь бизнес – не тренировался, не ездил в турне, которые приносят фигуристам основной заработок.

Таня вкалывала на тренировках, уставала, приходила домой и буквально падала. А я бил баклуши и как мужик, привыкший зарабатывать и трудиться, чувствовал себя крайне некомфортно. И тут в голову пришла мысль: а почему бы не встать в пару с Оксаной Грищук? Поделился этой идеей с Таней. Она как женщина умная, обладающая феноменальной интуицией, была против. Правильно говорят: не буди лихо, пока оно тихо. Но, увы, я не прислушался к ее мнению. Да и трудно мне было в тот период отказаться от перспективной работы.

Невзирая на протесты Тани, я позвонил Оксане: «А что если мы встанем в пару?» Она согласилась, и мы начали готовиться к чемпионату мира среди профессионалов. Поначалу отношения с Грищук были чисто партнерские, но вскоре вспомнилось старое. Признаюсь, я дал слабину. В какой-то момент показалось, что Тане я не очень-то и нужен – она с утра до вечера на катке, выматывается так, что вечером падает в кровать и мгновенно засыпает. Ни поговорить, ни кино посмотреть у нее нет сил. Почувствовал себя одиноким и ушел к Оксане.

«Ты делаешь самую большую ошибку в жизни», – сказала на прощание Таня. Пяти дней в разлуке мне вполне хватило, чтобы понять – она права. Оказавшись с Оксаной под одной крышей, я почувствовал, что это совершенно не мой человек. Я приехал к Тане и бросился в ноги. Она простила».

Роман Костомаров откатался с Навкой один сезон, после чего внезапно ушел к Анне Семенович, чем спровоцировал серьезные изменения и в личной жизни Татьяны.

«В какой-то момент Роман сказал: «Знаешь, Тань, я ухожу к другой партнерше». Я была в ужасе и шоке. Ну, ссоримся мы, ну, а кто не ссорится? Нет таких пар. Иду к нашему тренеру Наталье Линичук, она передо мной глотает успокоительные таблетки: «Боже мой, моя девочка, как же так?! Я с ним поговорю». А впоследствии выяснилось, что смена партнерши – инициатива именно тренерского штаба.

Когда поняла, что сезон упущен, меня осенило, что все к лучшему. Что возможность родить ребенка именно сейчас мне дарована свыше. Это были лучшие месяцы моей жизни. Майя, наконец, согласилась на развод, я прекрасно себя чувствовала, похорошела, вставала утром, когда захочется, немножко работала тренером – по два-три часа в день. По вечерам мы с Сашей обязательно куда-то выбирались. В ресторан, на дискотеку. Сашенька стала очень желанным ребенком для нас обоих. С первых дней жизни начала улыбаться, была очень энергичной», – рассказывала Навка.

«Переехали в Нью-Йорк, купили в кредит роскошный таунхаус на Гудзоне с видом на Башни-близнецы и зажили в свое удовольствие. Я тогда был вполне обеспеченным человеком: вложив деньги в акции сток-маркета, которые росли как на дрожжах, получал стабильную солидную прибыль. Словно по мановению волшебной палочки, Таня тут же забеременела. Мы устроились на тренерскую работу, учили кататься американских детей. Таня чуть ли не до самых родов стояла на коньках. Мы могли бы не работать, но так уж устроены, наверное, все спортсмены – не умеют сидеть без дела», – вспоминал этот период жизни Александр.

Навка родила тренеру дочь Александру в мае 2000 года, но через очень короткий промежуток вернулась на лед, вновь став в пару с Романом Костомаровым – уже под руководством Жулина.

«Однажды, когда уже появилась Сашенька, и мы все вместе лежали дома на кровати, Таня сказала: «Вот если бы сейчас еще Ромка позвонил и извинился». Он позвонил через день. Не могу сказать, что меня это очень обрадовало, – вспоминал Жулин. – Все-таки Таня только родила и так счастлива была безо всякого фигурного катания, и тренерами мы хорошие деньги зарабатывать стали.

Татьяна Навка и Роман Костомаров Фото: Getty Images

Боялся, к тому же, что между Таней и Романом начнутся ссоры, скандалы – как это было, когда они катались у Линичук. При этом понимал, что должен дать Тане шанс реализовать себя в спорте. Она ведь очень хотела кататься».

Дальше вы знаете: два золота на чемпионате Европы, столько же побед на ЧМ и венец цикла – золото Олимпиады в Турине. Но именно тогда отношения Навки и Жулина окончательно дали трещину.

«Ледниковый период»: Навка закрутила роман с Башаровым, Жулин – со своей ученицей

«Именно выигранная Олимпиада стала той отправной точкой, когда Таня внутренне решила, что уже не девочка, не моя ученица, а взрослая 30-летняя женщина со своим пониманием жизни. Я продолжал тренировать Таню, но мнение ее звучало теперь наравне с моим. Это сейчас я все понял, а тогда упустил момент превращения Тани из моего ангелочка в сильную женщину, момент, с которым совпало появление в нашей жизни «Ледникового периода», – вспоминал потом Жулин.

На проекте партнером Навки стал Марат Башаров, и СМИ очень быстро заговорили об их крайне бурном романе.

«С Таней не сразу было, как с Машей Бутырской (с ней у Башарова был роман до этого – Eurosport.ru). Как-то все по нарастающей пошло и в какой-то момент мы поняли, как связались и переплелись, – говорил уже спустя годы Марат – Я ушел из семьи, Таня ради меня также ушла из семьи, несмотря на то, что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго.

Мы были постоянно вместе на льду. Бесконечные поездки, гастроли – все это было. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим закончилось все остальное. Мы поняли: нам придется расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга, очень».

Параллельно Жулин завел роман с ученицей Натальей Михайловой. Более чем 10-летние отношения подошли к логичному концу – в 2010 году Навка и Жулин развелись, хотя вышли из разрыва красиво, выступив все в том же «Ледниковом периоде» с прощальным танцем под композицию «За все спасибо, добрый друг…».

Спустя год Жулин женился на Наталье. В 2013 году Михайлова родила ему дочь Екатерину. Наталья вместе с мужем основала школу фигурного катания. Навка в том же году познакомилась с будущем мужем – пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, которому впоследствии тоже родила дочь. Полноценный хэппи-энд.

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