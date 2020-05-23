Алина Загитова
Фото: Instagram
Возможно, из Ижевска далеко добираться до Московской области.
Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова не прибудет на базу в подмосковном Новогорске вместе с остальными фигуристами сборной России.
Источники агентства «РИА Новости» сообщили, что основной костяк национальной команды заедет на тренировочную базу в воскресенье, 24 мая. Официально «Новогорск» откроют для занятий спортсменов в понедельник, 25 мая, по распоряжению министра спорта России Олега Матыцина.
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Фигуристы расселятся в учебно-тренировочном центре за день до старта действия постановления, чтобы заранее подготовиться к занятиям.
Загитова присоединится к сборной России позже остальных атлетов и коучей. Об этом заявил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. О дате приезда и причинах отсутствия 18-летней фигуристки агентство не сообщило.
- Алина проводит самоизоляцию в родном Ижевске.
- В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры и досрочном завершении сезона-2019/20.
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