Фигурное катание

Лазукин впервые прокомментировал расставание с Туктамышевой

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Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через минута

Фигуристы остались друзьями и продолжают общаться.

Российский фигурист Андрей Лазукин впервые заговорил о расставании с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой, которая также тренируется в группе Алексея Мишина.

– Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу вашего расставания с Лизой.

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– Точно. Могу сказать одно: жизнь – такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло. Сейчас у нас нормальные отношения.

– Сейчас у вас есть девушка?

– Нет. Я свободен.

– Какой вы видите свою идеальную подругу?

– В первую очередь, заботливой. Красота, конечно же, тоже важна. Но самое главное, чтобы отношения не разрушали обоих, а, наоборот, дополняли.

– Отношения с фигуристками — это теперь стоп-тема для вас?

– Да нет, почему. Я не знаю, куда меня жизнь приведет. Посмотрим, – сказал 22-летний Лазукин в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Лазукин – бронзовый призер командного чемпионата мира.
  • Туктамышева намного титулованнее бывшего бойфренда – в ее активе есть победа в финале Гран-при, золото чемпионата Европы и чемпионата мира.

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