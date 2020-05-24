Фигурное катание

Загитову выбрали олимпийской иконой стиля

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Алина Загитова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Россиянка обогнала в голосовании мощнейших конкурентов.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова победила в голосовании за звание олимпийской иконы стиля.

Голосование проводилось в официальном твиттере олимпийских игр.

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В финале опроса Алина получила 62% голосов. Ей противостоял американский фигурист Джонни Вейр – настоящий модник.

  • В декабре 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и выступила в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
  • Алина завоевала все титулы в фигурном катании.

100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду

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