Алина Загитова
Фото: Getty Images
Россиянка обогнала в голосовании мощнейших конкурентов.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова победила в голосовании за звание олимпийской иконы стиля.
Голосование проводилось в официальном твиттере олимпийских игр.
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В финале опроса Алина получила 62% голосов. Ей противостоял американский фигурист Джонни Вейр – настоящий модник.
- В декабре 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и выступила в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
- Алина завоевала все титулы в фигурном катании.
100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду
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