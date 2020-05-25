Александра Трусова
Фото: Getty Images
Александра не поедет в Новогорск, где соберутся ее бывшие одногруппницы.
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, где состоится первый сбор Александры Трусовой в новой тренировочной группе.
«Мы с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером Сергеем Розановым заезжаем в Кисловодск с 1 июня.
Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других
Базу «Новогорск» даже не рассматривал. Во-первых, для моих спортсменов нужна база именно в горах – им нужно надышаться этим воздухом, побегать. Во-вторых, эту базу я хорошо знаю – к нескольким Олимпиадам я готовился именно сидя там.
Сейчас решаем окончательные вопросы с Федерацией фигурного катания на коньках России, их немало. Возможно, к нашей группе также присоединятся Никита Сарновский и Артем Ковалев», – цитирует 37-летнего Плющенко ТАСС.
- Трусова, Жилина и тренер Розанов перешли к Плющенко из группы Тутберидзе.
- Федеральные спортивные базы в Крыму, Ставрополье и Краснодарском крае возобновят работу после локдауна с 1 июня.
«РИА Новости»: Загитова прибудет на базу в Новогорск позже фигуристов сборной России
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке