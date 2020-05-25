Фигурное катание

Плющенко рассказал, где пройдет первый сбор Трусовой в новой группе

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Александра Трусова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Александра не поедет в Новогорск, где соберутся ее бывшие одногруппницы.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, где состоится первый сбор Александры Трусовой в новой тренировочной группе.

«Мы с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером Сергеем Розановым заезжаем в Кисловодск с 1 июня.

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Базу «Новогорск» даже не рассматривал. Во-первых, для моих спортсменов нужна база именно в горах – им нужно надышаться этим воздухом, побегать. Во-вторых, эту базу я хорошо знаю – к нескольким Олимпиадам я готовился именно сидя там.

Сейчас решаем окончательные вопросы с Федерацией фигурного катания на коньках России, их немало. Возможно, к нашей группе также присоединятся Никита Сарновский и Артем Ковалев», – цитирует 37-летнего Плющенко ТАСС.

  • Трусова, Жилина и тренер Розанов перешли к Плющенко из группы Тутберидзе.
  • Федеральные спортивные базы в Крыму, Ставрополье и Краснодарском крае возобновят работу после локдауна с 1 июня.

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