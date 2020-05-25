Но до попадания в Пекин-2022 все так же далеко.

Загитова возвращается. Пока только на сборы в Новогорск, что гарантирует примерно ничего, как и место в сборной на новый сезон – Плющенко и Сотникова не раз залетали в список федерации в моменты, когда уже почти вечность не выходили на лед. Но намерение обозначено – видимо, мы все же увидим олимпийскую чемпионку на льду не только в шоу Навки.

В альтернативной истории с проведенным мартовским ЧМ и размеренным межсезоньем второе пришествие Алины выглядело бы куда менее мощным. Наиболее вероятный сценарий: Трусова, Щербакова и Косторная (порядок произвольный) улетают в стратосферу по оценкам на чемпионате мира, окончательно закрепляя за собой статус трех лучших фигуристок мира, а Загитовой вместе с Медведевой и Туктамышевой остается бороться разве что за почетное звание первой запасной сборной.

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Реальность:

Загитова – все равно действующая чемпионка мира;

Трусова ушла к Плющенко;

у большинства (возможно, всех) фигуристов тотальный простой и потеря формы.

Более благоприятного момента для возвращения специально расписать невозможно. Алина получила долгожданный отдых от фигурки, по сути, пропустив лишь чемпионат Европы, а режим мировой самоизоляции практически уравнял ее с остальными одиночницами по части спортивной формы (вернее ее отсутствия). Последние соревнования были в конце января, тренировки – в начале марта. То есть три месяца большинство фигуристов мира (США и Европа точно закрыты, Азия – под вопросом) физически даже не выходили на лед. «Сейчас уже начинаю бояться, потому что мы давно не катались. Каждый вечер перед сном пытаюсь вспомнить, что такое скольжение, потому что быстро это все забываешь», – сокрушался недавно танцор Иван Букин, и вряд ли у других ребят ощущения кардинально отличаются.

Алина Загитова, Россия Фото: Getty Images

То есть это не Загитова возвращается после приостановки карьеры – карьеру приостановили де-факто практически все. Даже если с июня фигуристы стабильно войдут в тренировочный ритм, минимум месяц уйдет на то, чтобы тупо восстановить базовые элементы. И тут, с одной стороны, есть Алина с самой высокой второй оценкой в мире и стабильным на протяжении нескольких лет контентом. С другой:

Трусова, которая и так завалила всю зимнюю часть сезона, а с новым тренером ее четверные как минимум до первых стартов автоматически становятся квадами Шредингера;

Щербакова и Косторная, которые в условиях пубертата и нереально длинной паузы в тренировках должны сохранить стабильность коронных элементов;

Туктамышева, которая открытым текстом заявляет, что сразу поставить квад в программу будет сложно, хотя ПОКА он запланирован;

Медведева и ее мифический сальхов при самой слабой технической оценке среди всех топов.

Выбор знака неравенства в этом уравнении далеко не столь однозначен. И речь не идет о сверхусилии со стороны Алины – она просто должна чисто катать то, что катала всю взрослую карьеру.

Алина Загитова Фото: Getty Images

При этом шансов на попадание в Пекин-2022 у Загитовой столько же, сколько на момент туринского финала Гран-при или приостановки карьеры – то есть очень немного. Вряд ли фавориты будут валиться два сезона подряд, тем более с нормальной предсезонкой, а значит, даже с компонентами сверхчеловека обыгрывать тех же ТЩК можно будет только со стабильными элементами ультра-си, которых нет и, если смотреть правде в глаза, не предвидится.

Даже если кто-то из супертроицы посыпется, фабрика Тутберидзе как раз в олимпийский сезон выпустит с конвейера Камилу Валиеву, которая к 2022 году наверняка подучит еще пару квадов, став практически неуязвимой. Так что реальный шанс попасть на Олимпиаду у Алины будет, только если ISU расширит квоту или сделает специальную под олимпийских чемпионов. Пока вроде предпосылок нет.

А вот в ближайшем сезоне, который станет годом тотального хаоса, у Загитовой есть шанс если не на большой титул, то хотя бы на медаль. Причем, возможно, последний. Спасибо короне.

Тут уже невольно задумаешься, кому больше всего выгоден коронавирусный коллапс: американцам, китайцам, Биллу Гейтсу или Алине Ильназовне. Не зря же Путин ее с 18-летием поздравлял.

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Фигурное катание «РИА Новости»: Загитова прибудет на базу в Новогорск позже фигуристов сборной России 23/05/2020 В 14:41