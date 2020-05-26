Женя обожает Японию, позирует в национальных костюмах и выбирает японские мотивы для программ.

Российская фигуристка Евгения Медведева попала в топ-5 самых популярных знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун из популярного аниме. Рейтинг составило японское медиа Crank In – компанию 20-летней Жене составили певицы Билли Айлиш и Холзи, актриса Эмили Бет Рикардс и модель Тейлор Хилл.

В образе Сейлор Мун Медведева позировала совсем недавно – японцы пригласили ее исполнить главную роль в ледовом шоу Sailor Moon Prism On Ice, посвященном 25-летию культового мультфильма. В феврале Евгения слетала в Японию на пресс-конференцию и презентацию ивента, где показала роскошный и очень детальный косплей на персонажа.

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Организаторы не просто так пригласили именно Женю – она уже воплощала образ Сейлор Мун на льду. Показательный номер на тему аниме Медведева показала еще в 2016 году на японских шоу, а потом повторила выступление в Токио на командном чемпионате мира в 2017-м. Публика с восторгом встретила выбор фигуристки.

Японии посвящена и последняя произвольная программа Медведевой – Ше-Линн Бурн поставила номер под музыку из фильма «Мемуары гейши». Евгения выходила на лед в антуражном кимоно – конечно, адаптированном под соревновательные требования. К сожалению, как следует попрощаться с программой Жене не удалось: на чемпионате России она сломала конек и снялась с произволки.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

Медведева обожает Японию: часто признается в любви этой стране и фотографируется в национальных костюмах. Возможно, это не лишено и практичности: японский рынок – самый популярный в фигурке, и если ты завоевал любовь японцев, ты хозяин фигурного мира. Тебе открыты лучшие и отлично оплачиваемые японские шоу, а также богатые спонсоры.

Женя изучает японский – еще в 2016 году она прочитала на азиатском телевидении стихотворение (смотреть с 1:20) после первого победного чемпионата мира.

«Мы сидели в грин-руме – я, Аня [Погорилая] и Мао Асада – и ждали оценок остальных спортсменок. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я прочла Мао стишок на японском. Она сначала не поняла, села поближе и говорит: «Повтори». Я снова прочла. Она чуть не упала. Это вообще-то песенка, которая звучит в японском мультсериале. Он идет уже несколько сезонов по 26 серий. Ну, я слушала, слушала и запомнила. Кстати, я и японским журналистам этот стишок прочитала. Они тоже чуть в обморок не попадали», – рассказала Медведева.

«Я не скрываю своей любви к Японии! Это сказочная страна! Приезжайте в Японию, ваш отпуск станет незабываемым. Это правда другой мир!» – восторженно говорит фигуристка.

Евгения тренируется в одной группе с самым известным японским фигуристом – Юдзуру Ханю, единственным двукратным олимпийским чемпионом в личном турнире. В болельщицких кругах даже ходили слухи о неразделенной любви Жени к Юдзуру, но это, конечно, только досужие сплетни, а на шоу и показательных выступлениях Медведева общается и с Ханю, и с Сомой Уно, и с японскими девушками.

Сома Уно, Евгения Медведева, Юдзуру Ханю Фото: Getty Images

Правда, в последний месяц Медведева едва не потеряла расположение японцев – она заранее вылетела на то самое шоу в разгар пандемии коронавируса, хотя почти все факторы указывали на отмену «Лунной призмы» в 2020-м. Так и произошло: Женя застряла в Японии, и местные жители в комментариях под материалами медиа обвиняли ее в нарушении карантина и неуважении к японским традициям. Проскакивали даже слухи, что организаторы шоу заберут у нее главную роль и отдадут японской фигуристке, но они не подтвердились.

Пока все хорошо – публикации японских журналистов по-прежнему окрашены в теплые уважительные тона, а бушуют в основном болельщики. Но японцы обожают не только Евгению – Алина Загитова соперничает с ней и на льду, и в борьбе за японскую аудиторию. Именно Алина получила от премьера Синдзо Абэ собачку породы акита-ину, и именно Алине предложила спонсорский контракт крупная японская фирма по производству косметики Shiseido. Но если Женя действительно обожает Японию от чистого сердца, это не должно ее волновать.

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