Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Фото: Getty Images
Теперь официально – фанатских домыслов больше не будет.
Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, впервые рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации и выложил фото с партнером.
«В последние месяцы я обсуждал это со многими людьми, которые окружают меня и являются частью сообщества. Они говорили мне, что мой вклад может оказаться важен, но некоторое время я сдерживался и думал, что мы не должны этого делать. Я очень удивился, когда люди оставили так много положительных комментариев, и был счастлив. Но в инстаграме от меня отписались примерно 200-300 человек.
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Есть ощущение, что спортсмены-геи в первую очередь известны как спортсмены-геи. Но я хочу быть известен как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», – цитирует 25-летнего Сизерона Le Parisien, ссылаясь на французский ЛГБТ-журнал Têtu.
Позже фигурист выложил в инстаграм фото с партнером, приурочив публикацию к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией. «Праздник любви», – подписал он изображение.
- Пападакис и Сизерон – серебряные призеры ОИ-2018, четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы.
- Последний старт, чемпионат Европы-2020, они впервые за шесть лет проиграли – золото взяли Виктория Синицина и Никита Кацалапов из России.
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