Но ведь лучше быть Гном Гномычем, чем X Æ A-12? Или нет?

Телеведущий Иван Ургант пошутил над прозвищем семилетнего сына Евгения Плющенко Саши, которого с подачи родителей стали называть Гном Гномычем.

«Илон Маск изменил имя своего ребенка, чтобы оно не нарушало законы штата Калифорния. Мы об этом уже говорили. Потому что нельзя использовать цифры в имени. Как звали ребенка? Ребенка звали X Æ A-12. А теперь как его зовут? X Æ A-Xii. Теперь все, вопросов и претензий ни у ребенка, ни у властей Калифорнии не должно быть. Как сказал Гном Гномыч, странные они все-таки в Америке имена детям дают», – сказал 42-летний ведущий в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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Родители Гном Гномыча – двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Мальчик с раннего детства занимается фигурным катанием, его тренирует отец.

Опрос Как вы назовете сына, если будет только два варианта? Гном Гномыч X Æ A-Xii

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