Фигурное катание

Гном Гномыч: «Хочу пройти 5 Олимпиад. Моя задача – 5 золотых»

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Александр Плющенко (Гном Гномыч)

Фото: Imago

Автор:Eurosport
37 минут назад

Вау. Амбициозненько, даже очень.

7-летний сын Евгения Плющенко Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, поделился мечтой о победе на Олимпийских играх.

«Мне не нравится, когда меня обсуждают. Я хочу стать фигуристом, олимпийским чемпионом, потому что я хочу обыграть своего отца и быть популярнее него. Я хочу пройти пять Олимпиад. Моя задача – пять золотых, и это возможно! Мой кумир – мой отец», — сказал Саша в фильме «Исповедь». Его слова приводит «Чемпионат».

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  • Евгений Плющенко – чемпион Турина-2006 и победитель Сочи-2014 в командных соревнованиях. Он брал медали на четырех Олимпиадах подряд.
  • Евгений лично тренирует сына.

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