Вау. Амбициозненько, даже очень.

7-летний сын Евгения Плющенко Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, поделился мечтой о победе на Олимпийских играх.

«Мне не нравится, когда меня обсуждают. Я хочу стать фигуристом, олимпийским чемпионом, потому что я хочу обыграть своего отца и быть популярнее него. Я хочу пройти пять Олимпиад. Моя задача – пять золотых, и это возможно! Мой кумир – мой отец», — сказал Саша в фильме «Исповедь». Его слова приводит «Чемпионат».

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Евгений Плющенко – чемпион Турина-2006 и победитель Сочи-2014 в командных соревнованиях. Он брал медали на четырех Олимпиадах подряд.

Евгений лично тренирует сына.

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