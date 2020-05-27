Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Фото: Imago
Вау. Амбициозненько, даже очень.
7-летний сын Евгения Плющенко Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, поделился мечтой о победе на Олимпийских играх.
«Мне не нравится, когда меня обсуждают. Я хочу стать фигуристом, олимпийским чемпионом, потому что я хочу обыграть своего отца и быть популярнее него. Я хочу пройти пять Олимпиад. Моя задача – пять золотых, и это возможно! Мой кумир – мой отец», — сказал Саша в фильме «Исповедь». Его слова приводит «Чемпионат».
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- Евгений Плющенко – чемпион Турина-2006 и победитель Сочи-2014 в командных соревнованиях. Он брал медали на четырех Олимпиадах подряд.
- Евгений лично тренирует сына.
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