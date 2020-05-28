Фигурное катание

Титова была главной звездой Плющенко до Трусовой. Она тоже ушла от Тутберидзе и выучила квады

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Евгений Плющенко

Фото: Getty Images

Автор:Валерия Кукалева
через 24 минут

11-летняя фигуристка будет наблюдать за предолимпийской рубкой Александры и набираться опыта.

Александра Трусова взорвала самое длинное фигурное межсезонье трансфером от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и запустила волну аналитики: журналисты и эксперты стали вспоминать предыдущие переходы, сравнивать и делать выводы. Дорога из «Хрустального» в «Ангелы» уже протоптана: уходили Владимир Самойлов и Анастасия Тараканова. Но их кейсы не показательны – после недолгого сотрудничества они покинули и академию Плющенко.

Лучший пример, который внесет ясность, в какую сторону будет развиваться с новым тренером Трусова – 11-летняя Софья Титова, которая, несмотря на юный возраст, была главной звездой группы Евгения именно на соревновательном льду. Сейчас Титова штампует в зале триксели и четверные, а год назад она перешла к Плющенко от Тутберидзе.

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«Пришла она ко мне со всеми двойными, ни одного тройного, – вспоминает двукратный олимпийский чемпион. – Быстро восстановили, буквально за два месяца она прыгнула все тройные. Появилась стабильность, каскады три-три, изучаем четверные, аксель три с половиной. Все рядом. Однако не форсируем».

Первый тройной аксель на полу девочка прыгнула в девять лет, и Плющенко восхитился: сам он начал исполнять этот элемент в тренировочном зале только в 11. Сейчас, во время самоизоляции, Софья крутит элементы ультра-си на спортплощадке возле дома: кроме трикселя, она сделала четверной сальхов и тройной тулуп.

Придя с двойными, Титова стала 23-й на первенстве Москвы (младший возраст) в феврале 2019-го – она заходила на тройные, но не исполнила ни одного чисто. Через год Софья первенствовала на этих соревнованиях – с чистыми тройными (включая старшие – лутц и флип), каскадами три-три и двойным акселем. Единственной помаркой были ребра на лутце – кстати, характерная ошибка для многих из группы Тутберидзе. В 2020-м Титова обошла на первенстве Москвы Любовь Рубцову – свою ровесницу и ученицу Этери. Софья выиграла 2,32 балла по сумме трех дисциплин (малыши соревнуются не только в короткой и произвольной, но и в отдельном исполнении технических элементов) – Рубцова серьезно провалилась на элементах, пытаясь исполнить каскад с риттбергером.

«С первой победой тебя, Софа. Год назад, когда ты пришла к нам в академию после этих соревнований, ты была 23-я, a сегодня уже первая! Спасибо всему нашему тренерскому составу за работу и родителям за доверие! Идем дальше! Бомбим, чемпионка!» – гордился Плющенко.

В марте Титова подтвердила статус на первенстве России, сделав тройной лутц-тройной риттбергер – тот самый олимпийский каскад Загитовой. На втором месте осталась девочка из петербургской школы «Звездный лед», на третьем – из ЦСКА, а Рубцова из «Хрустального» в этот раз стала только четвертой. Следующая воспитанница штаба Тутберидзе – девятая.

Титова стала для Плющенко первым реальным тренерским вызовом: Самойловым, Саханович и Таракановой, в основном, занимались другие тренеры академии, а Евгений иногда появлялся на тренерской скамейке и в kiss and cry в перерывах между шоу. Титовой он занимается сам, а ради Трусовой пообещал снизить загрузку в коммерческих проектах.

Прогресс Софьи – ответ на вопрос, а сможет ли Трусова выигрывать с тренером-Плющенко. Евгений уже обмолвился, что будет фиксить прыжковую технику Александры, и в это легко верится: сам Плющенко – такой же джампер, которому технику ставил еще один гений, Алексей Николаевич Мишин. Попытки на полу доказывают, что Софья освоила четверные, и сделала это без участия команды Тутберидзе. Она еще не выкладывала удачные попытки на льду, но и фигуристки «Хрустального» сначала показывают поклонникам зальные прыжки. Титова уже попробовала все квады, кроме риттбергера, который пока не распечатала даже Трусова.

«Флип, лутц, сальхов, тулуп. Все в недокруты, но уже с выездом. Аксель три с половиной – очень рядом. Ставили цель на 10 лет сделать, ну, было рядом, чуть-чуть не хватает», – делился Плющенко, очень довольный ученицей.

Сейчас Титовой 11, и Евгений настраивает ее на Олимпиаду. Конечно, не на следующую – туда она не пройдет по возрасту. А вот Игры-2026 – вполне. В ближайшие полтора года Софья будет наблюдать предолимпийскую мясорубку Трусовой и набираться опыта – не только соревновательного и прыжкового, но и морального. Когда Саша будет сражаться за попадание в Пекин-2022, Софья пока не сможет выступать на международных соревнованиях даже по юниорам. Но увиденное пойдет ей на пользу в будущей борьбе – не будем утверждать, что с ученицами Тутберидзе. За полтора олимпийских цикла в русской фигурке может произойти все что угодно.

Телеграм-канал автора – но не о фигурке, а о лыжах

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