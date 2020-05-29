А было бы увлекательно.

Постановщик ледовых программ Игорь Бобрин прокомментировал возможность перехода двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю к тренеру центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе.

«Японцы – мудрые и осторожные люди, ввязываться в авантюры они не будут.

Фигурное катание Загитову выбрали олимпийской иконой стиля 24/05/2020 В 20:39

У Ханю прекрасный тренер и команда. Думаю, он нашел свою нишу в этой компании. Вместе с ним ездит его мама, как ангел-хранитель. Он не один, у него много друзей.

У него нет повода переходить [к Тутберидзе], он даже с возрастом всем дает фору. Думаю, его боятся», – заявил Бобрин в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Летом 2019 года вице-чемпион Пхёнчана-2018 в мужском одиночном катании Сома Уно прошел сбор с группой Этери Тутберидзе, но в итоге не согласился на тренировки с русским коучем.

В 2020 году из «Хрустального» ушли фигуристы Александра Трусова, Вероника Жилина и Егор Рухин, а также тренер Сергей Розанов.

Титова была главной звездой Плющенко до Трусовой. Она тоже ушла от Тутберидзе и выучила квады

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Play Icon

Фигурное катание Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других 22/05/2020 В 14:36