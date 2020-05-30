Ирине Константиновне тоже досталось от болельщиков.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала об атаке фанатов фигурного катания после Олимпийских игр 2018 года – она написала в инстаграме, что поддерживала Евгению Медведеву, а не Алину Загитову.

«Я уже устала от того, что у нас пишут. Поразилась больше всего после Олимпиады в Пхенчхане. Выложила в инстаграм фото обнимающихся Загитовой и Медведевой. Написала: «Золотые наши девочки. Поздравляю Алину, но мое сердце с Женей». Ешкин нос! Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность...

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Я никогда бы себе не позволила даже в споре с Жуком такие выражения. У наших диванных болельщиков есть свои чаты, где культивируется такая нетерпимость. Откуда такая агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим? А где же наши основные конституционные права – на свободу слова, на мнение?

Значит, это не болельщики, они не любят кого-то, а свой негатив вымещают в фанатизме. Да, таким победам надо радоваться. Но надо понимать: есть спортсмены с длинными карьерами, а есть – взяли, выскочили и тут же исчезли. Таких фигуристов было много. Тара Липински – ау, где она была после Олимпиады? Леша Урманов – ни до, ни после ничего не выиграл. Сара Хьюз, да та же Юлия Липницкая – она же выиграла только в команде! Мы уже такого насмотрелись. Это называется халиф на час. Могу только посочувствовать этим ребятам», – приводит слова 70-летней Родниной «Спорт-Экспресс».

В Пхёнчхане-2019 Загитова выиграла у Медведевой 1,31 балла.

Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980) в паре с Алексеем Улановым и Александром Зайцевым.

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