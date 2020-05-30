Фигурное катание

Туктамышева выбралась на улицу после самоизоляции в нежном желтом платьице с декольте

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Елизавета Туктамышева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Лиза с нетерпением ждет наступления лета.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вышла на прогулку по Санкт-Петербургу после самоизоляции и поделилась с подписчиками фотографиями.

23-летняя Лиза позирует на набережной в нежном желтом платьице с довольно глубоким декольте. «В ожидании лета», – подписала фигуристка публикацию.

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  • Туктамышева уже поставила программы на новый сезон: короткая – под музыку из «Спартака», произвольная – на японскую тематику.
  • В сезоне-2019/20 Лиза не отобралась в финал Гран-при и заняла четвертое место на чемпионате России.

Мишин и Москвина не только великие тренеры. Они катались в паре и обыгрывали Роднину

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