Лиза с нетерпением ждет наступления лета.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вышла на прогулку по Санкт-Петербургу после самоизоляции и поделилась с подписчиками фотографиями.

23-летняя Лиза позирует на набережной в нежном желтом платьице с довольно глубоким декольте. «В ожидании лета», – подписала фигуристка публикацию.

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Туктамышева уже поставила программы на новый сезон: короткая – под музыку из «Спартака», произвольная – на японскую тематику.

В сезоне-2019/20 Лиза не отобралась в финал Гран-при и заняла четвертое место на чемпионате России.

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