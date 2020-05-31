Выбраться на вершину мировых танцев Анне помешала травма.

Анна Семенович – узнаваемая фигура российского шоу-бизнеса. Она выступала в золотом составе поп-группы «Блестящие» и снялась в самых успешных клипах герлз-бэнда, потом каталась в шоу Первого канала «Ледниковый период», выпустила сольный альбом и несколько синглов, а еще засветилась в кинематографе. На телевидение Семенович попала благодаря фигурному катанию – слухи перетирают, что большая грудь девушки стала несопоставима с занятиями спортом, и выдающиеся формы позволили ей найти себя в шоу-бизнесе. Но это все-таки не так.

В фигурку Анна попала в три года по распространенной причине – после болезни врачи посоветовали родителям отдать девочку в спорт для улучшения иммунитета. С довольно высоким для фигурного катания ростом (сейчас рост Семенович – 169 см) позже ей рекомендовали танцы на льду.

Фигурное катание «Вы снимались в рекламе краски для волос?» Как познакомились Навка и Песков 13/05/2020 В 15:01

«Начала кататься в три года, но судя по фотографиям – не очень хорошо. Родители настаивали. Я не особо хотела, но с моей мамой возражать нереально – она очень строгая. У меня был ревматоидный артрит, и врачи посоветовали отдать меня в зимний вид спорта. Можно сказать, фигурное катание меня вылечило», – рассказывала Семенович.

Спортивная карьера будущей поп-дивы развивалась стремительно: в 12 лет Анна поехала в Южную Корею на чемпионат мира среди юниоров. Она выступала в дуэте с Денисом Самохиным и заняла восьмое место. На том ЮЧМ выступало талантливое поколение: в парах катались Мария Петрова и Антон Сихарулидзе (взрослых успехов они добились с другими партнерами), у одиночниц восьмой стала будущая звезда Ирина Слуцкая, у юношей бронзу вырвал Илья Кулик, который через шесть лет стал олимпийским чемпионом под руководством Татьяны Тарасовой.

Во взрослые Семенович вышла с другим партнером, Владимиром Федоровым, который до нее довольно успешно выступал с Анжеликой Крыловой. С Федоровым Анна провела значительную часть карьеры и добилась успехов – не выдающихся, но заметных. Дуэт побеждал на «Челленджерах», занимал призовые места на этапах Гран-при и доехал до бронзы чемпионата России-1998 вслед за Крыловой/Овсянниковым и Лобачевой/Авербухом. Как призеры Семенович и Федоров отправились на чемпионат мира, но стали только 15-ми, а Крылова и Овсянников победили в борьбе с парами Марины Анисиной и Ше-Линн Бурн.

После ЧМ Федоров завершил соревновательную карьеру, и Наталья Линичук предложила в пару к Семенович Романа Костомарова – его сотрудничество с Татьяной Навкой она к тому времени сочла неперспективным и пока не знала, как сильно ошибается. На чемпионате России 2000 года Семенович и Костомаров стали вторыми, снова проиграв Лобачевой и Авербуху, а на международных стартах статус второй пары позволил финишировать только десятыми (чемпионат Европы) и 13-ми (чемпионат мира). Костормаров разочаровался в партнерше, вернулся к Навке и через шесть лет стал олимпийским чемпионом.

Семенович тем временем завершила карьеру – но не из-за расхожего мнения о большом размере груди, а из-за довольно распространенной у фигуристов травмы мениска. Танцы на льду в конце 90-х и начале нулевых были намного вариативнее, чем сейчас, и отличались нестандартностью постановок и шагов. Анне сделали операцию, и она больше не вернулась на соревновательный лед. В 21 год девушка отказалась от предложения войти в балет Игоря Бобрина, Натальи Бестемьяновой и Татьяны Тарасовой – и отправилась покорять сцену.

«Я входила в десятку лучших фигуристок мира. У меня был гражданский муж – Даниил Мишин, он работал в шоу-бизнесе. В 21 год из-за травмы колена я ушла из фигурного катания, и он взял меня администратором на пивные фестивали, которые организовывал. Потом я попробовала себя в роли ведущей – и пошло.

Анна Семенович Фото: Instagram

Когда человек 18 лет занимался фигурным катанием, был в сборной России, боролся за медали ЧМ и ЧЕ для нашей страны, какие-то взлеты в музыкальной карьере казались уже мелочью. Я пришла в шоу-бизнес уже готовым бойцом, прошедшим испытание медными трубами. После фигурного катания я захотела пить и гулять, до этого была на жесткой дисциплине, вообще ничего себе не позволяла», – объяснила резкую смену деятельности бывшая фигуристка.

Тем не менее, Семенович не оставила коньки навсегда – и в 2006 году приняла предложение Первого канала поучаствовать в дебютном сезоне проекта «Звезды на льду», где фигурист выходит на лед в паре с представителем шоу-бизнеса. Анна каталась с актером Вячеславом Разбегаевым, и для несведущих это выглядело странно – в их глазах фигуристов в дуэте не было, и голос ведущего просвещал телезрителей, тогда включающих фигурку раз в четыре года. Семенович и Разбегаев заняли седьмое место.

Шоу сменило название на «Ледниковый период», и в следующих сезонах Анна каталась с актером Алексеем Макаровым, певцом Александром Кортневым, фехтовальщиком Павлом Колобковым (да-да, будущим, а теперь бывшим министром спорта) и актером Вадимом Колгановым.

После Пхёнчхана-2018 шоу переориентировалось на пиар юных талантов и стало детским соревнованием, но журналисты не упускают возможности спросить экспертного мнения Анны Семенович о суперкрутых русских фигуристках. Конечно же, ее просили сравнить Алину Загитову и Евгению Медведеву, прокомментировать феномен Этери Тутберидзе и выразить мнение о четверных прыжках. Анна всегда отвечала – и, видимо, настолько мудро, что еще ни разу не попалась на массированную атаку бешеных фанатов современной фигурки.

Другие истории из танцев на льду:

Избиение партнером, треугольник с Грищук, роман с Башаровым. Лавстори Навки и Жулина

Выиграть ОИ для Франции и стать женой Джигурды. Анисина покорила мир после предательства Авербуха

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Фигурное катание «Захотела пить и гулять». Семенович – о том, почему ушла из фигурного катания 18/03/2020 В 18:25