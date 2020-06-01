На аккаунт подписаны звезды фигурного катания и Филипп Киркоров.

Кажется, хакеры украли старый инстаграм-аккаунт олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой: теперь вместо фотографий фигуристки там публикуются кадры другой девушки.

Опубликовав шесть фотографий и взбудоражив подписчиков, новая владелица аккаунта признала, что он больше не принадлежит фигуристке, но заявила, что ее тоже зовут Аделиной Сотниковой.

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«Всем привет, хотела бы представиться, меня зовут Аделина Сотникова. Я понимаю ваши возмущения по проводу данной страницы. Но на сегодняшний момент эта страница с 2017 года не принадлежит фигуристке, олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой, у нее другой аккаунт. Хочу сказать, что по поводу данного аккаунта я с ней общалась, и она претензий не имеет по ведению данной страницы мной. Хочу извиниться, если обманула чьи-то надежды. Недобрых намерений не имею, и помните: то, что у человека в душе, то и на языке. Будьте добрее!»

Фолловеры сильно возмущены переходом аккаунта в другие руки.

«Хакеры есть? Давайте вернем аккаунт законной обладательнице».

«Господи, какой кошмар».

«Отписываюсь и призываю остальных сделать то же самое! Либо украли, либо купили – смотреть на эти убожеские фотографии нет желания. Стиль написания текста говорит о скудоумии», – в основном, все комментарии оставлены в том же духе.

На старый аккаунт 23-летней чемпионки подписаны Евгения Медведева, Екатерина Боброва и другие звезды фигурного катания, и даже Филипп Киркоров.

Число подписчиков – 243 тысячи, у действующего аккаунта Сотниковой – 74 тысячи.

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