Фигурное катание

Трусова: «Надеюсь, в следующем сезоне прыгну 5 четверных»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александра Трусова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

У фигуристки, перешедшей от Тутберидзе к Плющенко, полно амбиций.

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о планах на будущий сезон.

«В прошлом сезоне я и три четверных прыгала, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, что в следующем сезоне прыгну пять. Считаю, что часто не могла справиться с волнением. В новом сезоне будем много работать над скольжением, над вращениями, над артистизмом. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне.

Фигурное катание

Трусова: «Хочу выступать до 22 лет, а потом трое детей»

06/04/2020 В 12:19

Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер если получится, то обязательно вставлю в программу. Пока не знаю, с кем буду тренироваться в группе Плющенко. Новые программы? Хочу совершенно разные программы. Точно хочу медленную. У нас много вариантов сейчас», – цитирует Трусову Sports.ru.

  • Ранее Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.
  • Александра – бронзовый призер чемпионата Европы (2020), бронзовый призер финала Гран-при (2019).

Старый инстаграм Сотниковой увела неизвестная девушка. Она утверждает, что ее зовут так же

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Трусова заявила 5 четверных прыжков на чемпионат России, Туктамышева – ни одного

25/12/2019 В 13:17
Фигурное катание

Плющенко рассказал, где пройдет первый сбор Трусовой в новой группе

25/05/2020 В 05:20
По теме
Фигурное катаниеАлександра Трусова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Фигурное катание

Старый инстаграм Сотниковой увела неизвестная девушка. Она утверждает, что ее зовут так же

6 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

Семенович бросила фигурку не из-за большой груди. Она каталась с Костомаровым и выигрывала медали

ВЧЕРА В 10:01
Фигурное катание

Туктамышева выбралась на улицу после самоизоляции в нежном желтом платьице с декольте

30/05/2020 В 10:30
Фигурное катание

«Откуда такая агрессия?» Роднина – о поведении фанатов Загитовой и Медведевой после Олимпиады

30/05/2020 В 05:20

Последние видео

Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

00:05:55
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

00:07:57
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

00:06:02
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Эпохальный перфоманс Чена, принесший ему золото и два мировых рекорда

00:04:34
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

10 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Roland-Garros

Знаменитые слезы Хингис после поражения от Граф в финале «Ролан Гаррос»-1999

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

18-летняя Хингис троллила Граф в финале «РГ» подачей с руки, когда Кирьос едва из люльки выполз

ВЧЕРА В 14:52
Play Icon
Чемпионат России

«Не прощаемся с Палычем, а говорим ему спасибо». «Локо» масштабно проводил Семина в соцсетях

ВЧЕРА В 10:38
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Play Icon
Теннис

Безумный розыгрыш в исполнении Гаудио – им он запустил камбэк с 0:2 в финале «РГ»-2004 против Кориа

30/05/2020 В 16:44
Play Icon
Play Icon
Теннис

Восхитительный розыгрыш в исполнении Мустера и Чанга с финала «РГ»-1995

30/05/2020 В 12:47
Play Icon
Play Icon
Теннис

Матчбол финала 1981 года, после которого Борг стал 6-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»

29/05/2020 В 21:34
Play Icon
Чемпионат Румынии

Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства

29/05/2020 В 05:53
Чемпионат Англии

Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

09/03/2020 В 12:09
Евро-2020

Как купить билеты Евро-2020 на первом этапе продаж. Пошаговая инструкция

12/06/2019 В 18:45
Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалСтарый инстаграм Сотниковой увела неизвестная девушка. Она утверждает, что ее зовут так же