У фигуристки, перешедшей от Тутберидзе к Плющенко, полно амбиций.

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о планах на будущий сезон.

«В прошлом сезоне я и три четверных прыгала, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, что в следующем сезоне прыгну пять. Считаю, что часто не могла справиться с волнением. В новом сезоне будем много работать над скольжением, над вращениями, над артистизмом. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне.

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Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер если получится, то обязательно вставлю в программу. Пока не знаю, с кем буду тренироваться в группе Плющенко. Новые программы? Хочу совершенно разные программы. Точно хочу медленную. У нас много вариантов сейчас», – цитирует Трусову Sports.ru.

Ранее Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.

Александра – бронзовый призер чемпионата Европы (2020), бронзовый призер финала Гран-при (2019).

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