Фигурное катание

Медведева обошла Загитову по популярности в Википедии, но обе проиграли первое место

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Евгения Медведева и Алина Загитова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Юдзуру Ханю недосягаем и на льду, и за его пределами.

Опубликован рейтинг популярности фигуристов по просмотрам их страниц в Википедии. Евгения Медведева опрередила Алину Загитову в борьбе за второе место.

Результат Медведевой – 6,2 миллиона запросов, Загитовой – 5,1. Российские фигуристки почти в два раза уступили первое место двукратному чемпиону мира из Японии Юдзуру Ханю, имя которого в Википедии запрашивали 12 миллионов раз.

Фигурное катание

«Откуда такая агрессия?» Роднина – о поведении фанатов Загитовой и Медведевой после Олимпиады

30/05/2020 В 05:20

Пятое место заняла Юлия Липницкая. В топ-10 не попали Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Елена Радионова, Алена Косторная, Анна Погорилая, Мария Сотскова и Михаил Коляда.

  • В исследовании учитывались данные с начала 2015 года.
  • В рейтинг не вошли фигуристы, завершившие карьеру до 2015 года.

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Фигурное катание

«У Ханю нет повода переходить к Тутберидзе». Бобрин – о трансфере двукратного чемпиона ОИ к Этери

29/05/2020 В 14:26
Фигурное катание

Медведева – в пятерке лучших Сейлор Мун планеты. Объясняем, почему этот выбор логичный и заслуженный

26/05/2020 В 09:07
По теме
Фигурное катаниеЮдзуру ХанюЕвгения МедведеваАлина Загитова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Фигурное катание

Трусова: «Надеюсь, в следующем сезоне прыгну 5 четверных»

12 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

Старый инстаграм Сотниковой увела неизвестная девушка. Она утверждает, что ее зовут так же

18 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

Семенович бросила фигурку не из-за большой груди. Она каталась с Костомаровым и выигрывала медали

ВЧЕРА В 10:01
Фигурное катание

Туктамышева выбралась на улицу после самоизоляции в нежном желтом платьице с декольте

30/05/2020 В 10:30

Последние видео

Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

00:05:55
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

00:07:57
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

00:06:02
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Эпохальный перфоманс Чена, принесший ему золото и два мировых рекорда

00:04:34
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Шикарный удар Трампа по розовому шару на финише первого фрейма

12 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Снукер

Трамп всухую нокаутировал Грэйса в первый день рестарта сезона

14 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Футбол

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

19 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Германии

Санчо забил треху и почтил память Джорджа Флойда – главное с матча «Боруссии»

ВЧЕРА В 20:10
Чемпионат Франции

«ПСЖ» выкупил Икарди у «Интера»

ВЧЕРА В 12:21
Чемпионат России

«Не прощаемся с Палычем, а говорим ему спасибо». «Локо» масштабно проводил Семина в соцсетях

ВЧЕРА В 10:38
Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Roland-Garros

Знаменитые слезы Хингис после поражения от Граф в финале «Ролан Гаррос»-1999

ВЧЕРА В 19:00
Play Icon
Play Icon
Теннис

18-летняя Хингис троллила Граф в финале «РГ» подачей с руки, когда Кирьос едва из люльки выполз

ВЧЕРА В 14:52
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Чемпионат Англии

Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

09/03/2020 В 12:09
Евро-2020

Как купить билеты Евро-2020 на первом этапе продаж. Пошаговая инструкция

12/06/2019 В 18:45
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалТрусова: «Надеюсь, в следующем сезоне прыгну 5 четверных»
Следующий материалМэйуэзер перевел семье убитого Джорджа Флойда 88,5 тысячи долларов на похороны