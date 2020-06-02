Евгения Медведева и Алина Загитова
Фото: Getty Images
Юдзуру Ханю недосягаем и на льду, и за его пределами.
Опубликован рейтинг популярности фигуристов по просмотрам их страниц в Википедии. Евгения Медведева опрередила Алину Загитову в борьбе за второе место.
Результат Медведевой – 6,2 миллиона запросов, Загитовой – 5,1. Российские фигуристки почти в два раза уступили первое место двукратному чемпиону мира из Японии Юдзуру Ханю, имя которого в Википедии запрашивали 12 миллионов раз.
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Пятое место заняла Юлия Липницкая. В топ-10 не попали Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Елена Радионова, Алена Косторная, Анна Погорилая, Мария Сотскова и Михаил Коляда.
- В исследовании учитывались данные с начала 2015 года.
- В рейтинг не вошли фигуристы, завершившие карьеру до 2015 года.
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