Фигурное катание

Рудковская пожаловалась на травлю Гном Гномыча детьми во дворе

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Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко (Гном Гномычем)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Все началось после публикации о якобы психической болезни мальчика.

Яна Рудковская, музыкальный продюсер и жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пожаловалась на травлю их сына Саши после публикаций о наличии у него психического заболевания. Гном Гномыча (так мальчика называют родители) теперь обижают дети во дворе.

«Сейчас была эта очень страшная история с моим Сашенькой. Теперь мы хотим продвинуть закон в Госдуму о том, чтобы запрещать СМИ печатать про несовершеннолетних детей без разрешения родителей. История Саши – это большой показатель того, что теперь про любого ребенка можно написать что угодно. При этом люди считают, что им за это ничего не будет. Написать грязную заметку теперь ничего не стоит. Когда вы трогаете взрослых – окей. Но сейчас вы тронули маленького беззащитного мальчика! Это уже перебор. У меня сорвало планку, меня накрыло. Это же ребенок, который не может себя защитить! Он же не может выйти с рупором на Красную площадь и кричать, что у него все хорошо.

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Когда он сейчас выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: «Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам». И он подходит к Жене и говорит: «Пап, я что, коронавирусом заболел? Почему дети говорят, что я чем-то заболел?» Понятно, что детям рот не закроешь. Родители на кухне общаются, а дети это слышат… Пришлось сказать: «Сашенька, они, наверное, думают, что ты заболел коронавирусом». И он такой: «Ой, почему же они так думают? Я не больной».

Это такой момент, который вызывает комок в горле. Он подкатывает и разрывает тебя на части, что какая-то свинья это сделала. Помойная яма! Я этих людей еще накажу! Это еще не финал. Потому что я считаю, что это уже преступление. Такое я не спущу никому. Я не злопамятная, но память у меня хорошая», – сказала Рудковская в совместном инстаграм-эфире с певицей Светланой Лободой. Слова Яны приводит Sport24.

  • Издание StarHit приписало 7-летнему Саше Плющенко синдром Аспергера и позже извинилось за публикацию.
  • Гном Гномыч с раннего детства занимается фигурным катанием, его тренирует отец.

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