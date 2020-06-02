Парень добился успеха – Ольга пародирует не каждого.

Певица и телеведущая Ольга Бузова записала пародию на видео с участием Саши Плющенко – сына фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.

На одном из видео, снятом совместно с родителями, Гном Гномыч в шутку заявил: «Какие съемки?! Уже задолбали! Я не хочу сниматься каждый день!»

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А вот версия Бузовой.

На самоизоляции Рудковская, Плющенко и Гном Гномыч снимают разнообразые видео и выкладывают в интернет.

Андрей Аршавин заявил, что Саша снимается в клипах из-под палки, и Рудковская обрушилась на него с критикой.

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Фигурное катание «Бэйби, кто тебе сказал?» Гном Гномыч, Рудковская и Плющенко станцевали под песню из TikTok 14/05/2020 В 19:54