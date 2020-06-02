Бузова пародирует Гном Гномыча
Фото: Twitter
Парень добился успеха – Ольга пародирует не каждого.
Певица и телеведущая Ольга Бузова записала пародию на видео с участием Саши Плющенко – сына фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.
На одном из видео, снятом совместно с родителями, Гном Гномыч в шутку заявил: «Какие съемки?! Уже задолбали! Я не хочу сниматься каждый день!»
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А вот версия Бузовой.
- На самоизоляции Рудковская, Плющенко и Гном Гномыч снимают разнообразые видео и выкладывают в интернет.
- Андрей Аршавин заявил, что Саша снимается в клипах из-под палки, и Рудковская обрушилась на него с критикой.
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