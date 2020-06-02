Хлесткое сравнение.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об отношении к работе на удаленной основе.

«Да, [ко мне обращались с просьбами поставить программу], но пришлось отказывать – из-за невозможности нарушать самоизоляцию.

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– А если попробовать делать это в онлайне?

– Даже не стал бы пытаться. В моем представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека. Не хочется даже думать о том, что такая необходимость в нашем виде спорта может наступить», – заявил Жулин в интервью RT.

Сейчас Александр тренирует танцевальную пару Никита Кацалапов – Виктория Синицина.

Жулин вместе с Олегом Волковым занимался с французами Натали Пешала – Фабьян Бурза и привел их к золоту чемпионата Европы-2011.

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