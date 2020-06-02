Фигурное катание

«Если будут замашки, пусть мне дадут по щщам». Туктамышева – о звездной болезни и уходе Трусовой

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Елизавета Туктамышева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Туктик как всегда выжигает.

Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева прокомментировала уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгению Плющенко, а также рассказала о собственных изменениях после победы на чемпионатах мира и Европы.

«Мне кажется, у меня не было в моем характере подчиняться каким-то правилам. Я как жила, так и продолжила жить. Проблемы начались не из-за того, что я начала жить полной грудь. Проблемы начались из-за того, что я этой победой [на ЧМ-2015 и ЧЕ-2015] взвалила на себя ответственность, с которой не смогла справиться.

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Нет, вы что, какая звездная болезнь? Посмотрите на меня. Я ее презираю. Всегда друзьям говорила: если у меня будут хоть какие-то замашки, чтобы они мне по щщам дали сразу. Сказали: «Лиза, ты что, куда ты поехала?»

– А Трусова не в твоих друзьях?

– Они еще юны совсем. Я их уважаю, но мне кажется, в кафешку надо ходить с людьми, которые более-менее твоего возраста.

Я не могу точно ответить на этот вопрос [ухода Трусовой к Евгению Плющенко]. Но даже если бы Саша осталась у Этери Тутберидзе, у нее в любом случае была бы хорошая пенсия в фигурном катании, потому что она неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса, она суперпопулярна сейчас, у нее в этом плане все нормально.

Думаю, там другие факторы сыграли, но это не деньги. Когда спортсмен живет этим, уже не котируется, что «Я хочу перейти туда, потому что там может быть больше денег». Чисто результат спортивный.

Мне кажется, конкуренция была сильная, искали какие-то выходы, как можно не быть… Когда три одиночницы мирового масштаба – это тяжело, это все, что могу сказать», – рассказала Туктамышева в подкасте Sportcast.

  • Елизавета занимает 11-е место в мировом рейтинге ISU среди фигуристок-одиночниц. Лучшая из сборной России – Анна Щербакова – на четвертой позиции. Александра Трусова – пятая.
  • Помимо Трусовой из центра «Самбо-70» и группу Тутберидзе покинули тренер Сергей Розанов, спортсмены Вероника Жилина и Егор Рухин.

Титова была главной звездой Плющенко до Трусовой. Она тоже ушла от Тутберидзе и выучила квады

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