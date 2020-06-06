Анна Щербакова
Фото: Instagram
Теперь нужно восстановить ультра-си.
Этери Тутберидзе показала в инстаграме, как фигуристки из ее тренировочной группы вышли на лед в Новогорске после перерыва, связанного с пандемией корнавируса.
Алена Косторная и Анна Щербакова сперва стояли на коньках неуверенно – Алена споткнулась у бортика и отказалась делать аксель, Щербакова тоже запнулась во время раскатки. «Почему так неустойчиво?!» – воскликнула Анна. Тем не менее, через неделю обе фигуристки исполняли тройные прыжки.
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
«Легко не будет никому», – подписала оба видео Тутберидзе.
- Косторная в сезоне-2019/20 выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, Щербакова – чемпионат России.
- Александра Трусова покинула группу Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.
У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках