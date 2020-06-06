Фигурное катание

Косторная и Щербакова вышли на лед после локдауна. Они спотыкались, но через неделю вернули тройные

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Анна Щербакова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 28 минут

Теперь нужно восстановить ультра-си.

Этери Тутберидзе показала в инстаграме, как фигуристки из ее тренировочной группы вышли на лед в Новогорске после перерыва, связанного с пандемией корнавируса.

Алена Косторная и Анна Щербакова сперва стояли на коньках неуверенно – Алена споткнулась у бортика и отказалась делать аксель, Щербакова тоже запнулась во время раскатки. «Почему так неустойчиво?!» – воскликнула Анна. Тем не менее, через неделю обе фигуристки исполняли тройные прыжки.

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«Легко не будет никому», – подписала оба видео Тутберидзе.

  • Косторная в сезоне-2019/20 выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, Щербакова – чемпионат России.
  • Александра Трусова покинула группу Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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