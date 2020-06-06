Фигурное катание

Туктамышева выложила карантинный танец – движениям ее бедер место на бразильских карнавалах

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Елизавета Туктамышева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 36 минут

Фигуристка разучила пару сочных движений.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовала подписчиков в инстаграме видео зажигательного танца. Чемпионка мира-2015 танцует бедрами не хуже участниц бразильских карнавалов.

«Главное в танце кайфовать, а не красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы», – подписала ролик спортсменка.

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  • Елизавета занимает 11-е место в мировом рейтинге ISU среди фигуристок-одиночниц.
  • В сезоне-2019/20 Лиза не отобралась в финал Гран-при и заняла четвертое место на чемпионате России.

Соблазнительная Туктамышева провела домашнюю фотосессию по FaceTime

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