Елизавета Туктамышева
Фото: Instagram
Фигуристка разучила пару сочных движений.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовала подписчиков в инстаграме видео зажигательного танца. Чемпионка мира-2015 танцует бедрами не хуже участниц бразильских карнавалов.
«Главное в танце кайфовать, а не красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы», – подписала ролик спортсменка.
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- Елизавета занимает 11-е место в мировом рейтинге ISU среди фигуристок-одиночниц.
- В сезоне-2019/20 Лиза не отобралась в финал Гран-при и заняла четвертое место на чемпионате России.
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