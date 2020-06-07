Фигурное катание

Американский фигурист пожертвовал 1000 долларов темнокожим транссексуалам и сцепился с Джоан Роулинг

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Адам Риппон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
28 минут назад

Адама Риппона возмутила позиция автора «Гарри Поттера».

Бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим транссексуалам.

Ранее 30-летнего Риппона возмутило высказывание писательницы Джоан Роулинг, которая прокомментировала статью под названием «Как сделать лучше пост-коронавирусный мир для людей, у которых есть менструация». Автор «Гарри Поттера» предложила использовать более краткую формулировку и называть людей с менструацией производными от слова woman (женщина).

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В комментариях Роулинг обвинили в ненависти к транссексуалам, так как у них тоже могут быть месячные, но их нельзя назвать женщинами. Риппон также остро отреагировал на ее слова.

«Я пожертвовал 1000 долларов, потому что жизнь транссексуалов имеет значение. Жизнь черных транссексуалов тоже имеет значение. И пошла на *** [хрен] Джоан Роулинг с ее тупым мнением и гребаными комментариями», – написал экс-фигурист.

  • Риппон – бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях, чемпион четырех континентов.
  • Завершил карьеру в 2018 году.

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