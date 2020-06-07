Фигурное катание

«Сосиски и подгнившие фрукты?» Подписчики удивились скромному завтраку Навки

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Татьяна Навка

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Супруга Дмитрия Пескова обрадовалась, что карантин близится к концу, и позавтракала на свежем воздухе.

Бывшая российская фигуристка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала фотографию завтрака на свежем воздухе.

Снимок появился в инстаграме Навки. «Наконец-то можно позавтракать на улице», – подписала экс-спортсменка фотографию, поставив хэштег #рубрикамоизавтраки.

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Некоторые из подписчиков жены пресс-секретаря Владимира Путина удивились, что она завтракает так «скромно». «Неужели Татьяна ест сосиски и подгнившие фрукты? Слишком просто как-то», «Не верю. Сосиски?», «Голодаете?» – комментарии следующего содержания появились под постом Навки.

Впрочем, кому-то даже подгнившие фрукты показались вершиной кулинарного искусства. «Жируете, пока народ голодает!!!» – написал один из пользователей.

  • Навка – олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трехкратная чемпионка Европы (2004-2006), трехкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
  • Недавно у нас выходил материал о том, как Навка познакомилась с Песковым.

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