Фигурное катание

«Когда же вы сдохнете? Ошибка земли». Ягудин обругал Риппона за защиту трансгендеров

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Алексей Ягудин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Бывший ученик Татьяны Тарасовой не привык держать язык за зубами.

Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что бывший американский фигурист, открытый гомосексуалист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим трансгендерам и заодно раскритиковал писательницу Джоан Роулинг:

«Ну что сказать? Ужасно, противно, надоело! Я не против, но без нашего участия! Есть коронавирус и есть вы, а это одно и то же!»

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Кроме того, Ягудин высказался по ситуации с Риппоном в инстасторис. Алексей процитировал всю ту же новость и добавил следующую подпись: «*** [блин], Адам, когда же вы сдохнете? Ошибка земли!» Позже пост был удален, однако сторис Ягудин трогать не стал.

  • Роулинг не понравилось, что в материале Devex вместо слова «женщины» использовалось сочетание «люди с менструацией». В ответ Риппон послал Джоан на *** [хрен].
  • Писательницу обвинили в ненависти к транссексуалам, так как менструация бывает не только у женщин.
  • Роулинг – автор семи романов о Гарри Поттере.

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