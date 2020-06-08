Алексей Ягудин
Фото: Getty Images
Алексей стал персоной нон-грата.
Олимпийский чемпион 2002 года в мужской одиночке Алексей Ягудин порвал новостные ленты очередным громким месседжем – под горячую руку попался бывший американский фигурист Адам Риппон, который пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим трансгендерам и попутно наехал на автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
Алексея почему-то очень возмутило то, как Риппон распоряжается собственными финансами. Он опубликовал цитату американца в инстаграме и подписал: «Ну что сказать? Ужасно, противно, надоело! Я не против, но без нашего участия! Есть коронавирус и есть вы, а это одно и то же!» Разжег Ягудин и в сторис: «Адам, когда же вы сдохнете? Ошибка земли!» Позже Алексей спохватился и удалил пост, но про сторис временно забыл, и она разошлась по новостным лентам, хотя позже тоже исчезла из аккаунта олимпийского чемпиона.
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Нецензурные претензии Риппона к Роулинг («Пошла на *** [хрен] Джоан Роулинг с ее тупым мнением и гребаными комментариями») – тоже не образец этики: вряд ли писательница твитом вполне доброжелательного тона хотела продемонстрировать ненависть к транссексуалам, в чем ее тут же обвинили. Джоан прояснила позицию и получила благодарные реплаи от поклонников, а Риппона ее слова сподвигли на благотворительность – и это замечательно.
Ошибкой земли Ягудин, видимо, называет людей нетрадиционной сексуальной ориентации: Адам Риппон сделал каминг-аут еще в 2015 году и не скрывает даже личность бойфренда – финского агента по недвижимости Юсси-Пекка Кайала. А Ягудин давно не скрывает радикальное отношение к ЛГБТ.
«В будущем не хочу, чтобы дочки вышли замуж за женщин. Лет через 20 в нашем обществе такое запросто может начать происходить. Но надеюсь, мою семью подобное не коснется», – заявил Алексей.
После того же интервью чемпион Солт-Лейка прослыл еще и фэтфобом, сказав: «Если буду весить 100 кг, то застрелюсь. Это немодная сейчас позиция, но я не считаю толстых красивыми и убежден: с лишним весом надо бороться. К тому же быть жирненьким еще и неудобно».
Алексей Ягудин
Фото: Getty Images
Еще Ягудина часто разносят в комментариях за отношение к религии, хотя пометка «атеист» честно представлена в описании профиля. Алексей регулярно троллит верующих, а те рассказывают ему о христианском смирении, называют сатанистом, цитируют церковные книги и грозятся перестать ходить на ледовые шоу с его участием.
«Не срамись на весь мир, не позорься и не гневи бога! И все-таки бог тебе судья», – советует подписчица.
«Смеяться над православием – ваш удел? А кто вас на это искушает, не сам ли сатана?» – вопрошает другая под постом, где Ягудин высмеял утверждение патриархом Кириллом молитв за победу над коронавирусом.
Активные фанаты фигурного катания уже создавали петицию с просьбой отстранить Ягудина от комментирования соревнований на Первом канале. Тогда поводом стала критика еще одного американца Джейсона Брауна за то, что он не исполняет четверные прыжки и получает высокие баллы за счет других умений. Вопреки распространенному мнению, в этом случае он не перешел черту – споры о техническом и художественном наполнении фигурного катания не утихнут никогда, и в любой позиции есть рациональное зерно.
А вот пожелание смерти ЛГБТ-людям и адресно Риппону – уже перебор. Видимо, Алексей понял это, удалив публикации (возможно, с подачи агентов и пиарщиков), но вряд ли поменял мнение.
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