Полина подчеркнула, что ей бы просто не хватило опыта.

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень рассказала, почему отказалась работать в группе своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

«Поймите меня правильно, совсем маленьких деток я тренировать не умею. Мне это неинтересно, так как уже четыре года я ставлю детям двойные, тройные и четверные прыжки. А на более взрослых деток в такой команде мне не хватило бы опыта.

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Индивидуальные тренировки – это одно, а вот вести группу – уже другое. Надеюсь, все меня поймете и не будете осуждать», – написала Шелепень в инстасторис. Слова бывшей спортсменки приводит РИА «Новости».

Шелепень – серебряный призер финала юниорского Гран-при (2009, 2011), двукратная вице-чемпионка России среди юниоров (2011, 2012).

В 2013 году Полина сменила спортивное гражданство, перейдя в сборную Израиля, однако через год завершила карьеру, так и не выступив за новую страну на международном уровне.

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