Признать свою ошибку и не стоять на глупости – отличный скилл.

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин извинился за пост, посвященный Адаму Риппону и темнокожим транссексуалам.

«Вчера в моем инстаграме был сделан очень глупый пост, за который мне крайне неудобно. В интернете я прочитал новость о том, что известный американский фигурист пожертвовал 1000 долларов фонду помощи черным транссексуалам. Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за слова. Ошибки действительно надо признавать.

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Я и вчера никому не желал ничего плохого, тем более смерти. Просто, наверное, злился на ситуацию, а ситуация такова: я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, в котором создаются фонды помощи черным транссексуалам. Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. Что такое вообще фонд помощи черным транссексуалам? При чем тут вообще цвет кожи? И о какой помощи идет речь, если они сами, как говорится, выбрали эту дорогу?

Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против. Я против пропаганды. Общественности не нужна информация о том, кто с кем спит. Эта информация не нужна моим дочкам. Все, что я сейчас сказал, не оправдывает мой вчерашний поступок, я публичный человек и должен следить за тем, что говорю и выкладываю в социальные сети. Еще раз прошу прощения за резкие вчерашние слова. Желаю всем любви, здоровья. Берегите своих детей», – сказал Ягудин в видеообращении.

Ранее Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим транссексуалам, раскритиковав автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Роулинг не понравилось, что в материале Devex вместо слова «женщины» использовалось сочетание «люди с менструацией». В ответ Риппон послал Джоан на *** [хрен].

Писательницу обвинили в ненависти к транссексуалам, так как менструация бывает не только у женщин.

Ягудин воюет не только с ЛГБТ. Он высказывался против полных людей, а фолловеры зовут его сатанистом

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