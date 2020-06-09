Фигурное катание

Американский фигурист-гей от имени Ягудина пожертвовал 1000 долларов темнокожим транссексуалам

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Адам Риппон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 27 минут

Адам Риппон потроллил олимпийского чемпиона.

Бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал еще 1000 долларов в фонд помощи темнокожим транссексуалам.

«Когда победитель Олимпийских игр Алексей Ягудин узнал, что я сделал пожертвование организации, которая помогает темнокожим трансгендерным людям, он сказал, что не может дождаться, когда люди вроде меня умрут. После этого я почувствовал вдохновение и решил пожертвовать еще 1000 долларов, но уже от имени Ягудина», – написал Риппон в твиттере. К посту фигурист прикрепил эмодзи с поцелуем и скриншот, подтверждающий донат.

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«В спорте очень много трансфобов, гомофобов и расистов. Мы этого не потерпим. Неважно, насколько сильно их уважают внутри отдельного вида спорта. Если они распространяют ненависть, они сосут», – добавил Риппон.

  • Адам – открытый гей. Он сделал первое пожертвование в фонд темнокожих транссексуалов, попутно раскритиковав автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
  • Ранее Роулинг не понравилось, что в материале Devex вместо слова «женщины» использовалось сочетание «люди с менструацией». В ответ Риппон послал Джоан на *** [хрен].
  • Писательницу обвинили в ненависти к транссексуалам, так как менструация бывает не только у женщин.

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